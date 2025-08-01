Gobierno anuncia cambios históricos a la Beca Proddar para fortalecer el alto rendimiento deportivo y la conciliación familiar

En una ceremonia encabezada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y otras autoridades, se anunciaron oficialmente las modificaciones al reglamento de la Beca Proddar, incentivo económico mensual que entrega el Instituto Nacional de Deportes (IND) a deportistas de alto rendimiento convencionales y paralímpicos, así como a parte de sus cuerpos técnicos.

La actividad se realizó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Parque Estadio Nacional y contó con la participación de cerca de una veintena de atletas del Team Chile y Team ParaChile, provenientes de disciplinas como atletismo, boccia, parabádminton, boxeo, para powerlifting, entre otras.

El ministro Pizarro explicó que esta actualización “mejora las condiciones de base de quienes se dedican 100% al alto rendimiento”, destacando que se incorporan herramientas fundamentales como:

Ingreso automático al sistema de becas para medallistas en Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos y Parapanamericanos.

Bono de cuidado infantil y acceso a sala cuna , con foco en la conciliación de la vida familiar y deportiva.

Seguro complementario de salud .

Reconocimiento económico a guías paralímpicos y operadores de canaleta, como en el caso de la disciplina Boccia.

Una beca más inclusiva y justa

La ministra Antonia Orellana valoró especialmente los avances en materia de equidad de género y afirmó que “criar y competir no debieran ser caminos separados. Este bono de apoyo al cuidado infantil y el acceso a sala cuna permitirá que más mujeres puedan ver el deporte como un proyecto de vida viable”, enfatizó, destacando que estas medidas se enmarcan en el Plan de Igualdad 2030.

Voces del alto rendimiento

La modificación fue recibida con emoción por parte de los deportistas. Rodrigo Rojas, campeón mundial de karate, expresó que “esto significa una ayuda enorme para perpetuar el alto rendimiento y profesionalizar aún más nuestra labor”. En tanto, Tamara Leonelli, medallista parapanamericana en tenis de mesa, valoró el enfoque humano y afirmó que “esta modificación reconoce que detrás de cada medalla hay personas, historias y sacrificios invisibles”.

Principales cambios al reglamento

Las modificaciones al Decreto N°18, aprobadas por la Contraloría General el 23 de julio, entrarán en vigencia una vez publicadas en el Diario Oficial. Entre los aspectos más relevantes, se incluyen:

Protección a la maternidad y paternidad : fuero, permisos pre y postnatal, y bono para cuidados de primera infancia.

Cuidado infantil : bono para hijos/as menores de 2 años.

Becas de estudio : nueva mesa intersectorial con Mineduc y CRUCH.

Plazo de postulación : se amplía de 60 a 90 días corridos.

Cuerpo técnico : se permitirá incluir un tercer integrante bajo parámetros técnicos (ej. terapeuta ocupacional).

Panel Técnico del Alto Rendimiento : nueva instancia de evaluación para becarios excluidos o con baja de categoría.

Flexibilidad ante lesiones : el evento evaluativo puede modificarse en caso de impedimento médico.

Errores administrativos : se protege a deportistas ante fallas atribuibles a federaciones u organismos rectores.

Disciplina Boccia BC3 : reconocimiento al operador de canaleta como beneficiario de la beca.

Seguro de salud: acceso a un plan complementario para deportistas Proddar.

Con estos ajustes, el Ministerio del Deporte reafirma su compromiso con un sistema más justo, moderno e inclusivo, que reconoce a los deportistas no solo como medallistas, sino también como personas que requieren respaldo institucional para desarrollarse plenamente en lo deportivo, familiar y humano.