Imacec en junio: economía crece un 3,1%, por debajo de las expectativas

El Imacec de junio de 2025 creció 3,1% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,4% respecto del mes precedente y aumentó 2,9% en doce meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2024.

La cifra se ubicó muy por debajo de las expectativas. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central proyectó una expansión de 3,3% del Imacec de junio, pero con los últimos datos de producción industrial y actividad del comercio, la estimación del mercado subió a 4,3%.

El resultado del Imacec, según el BC, se explicó por el crecimiento de los servicios, el comercio y la industria, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. Esto último determinó la caída del Imacec en términos desestacionalizados.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 4,8%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y aumentó 4,5% en doce meses.

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por la caída de la minería, lo que fue compensado en parte por la industria y el resto de bienes. El desempeño de la minería fue incidido por una menor extracción de cobre, mientras que la industria fue impulsada por la mayor elaboración de alimentos. En tanto, en el resto de bienes se registró una mayor actividad en construcción y pesca extractiva.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 2,4% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la menor actividad minera.

Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 8,9% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, seguido del minorista. El primero fue impulsado por las ventas de materias primas, alimentos y vestuario.

En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró mayores ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,7% respecto del mes anterior, incidido por el resultado del comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 4,1% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación. Estos últimos crecieron principalmente por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron positivamente al resultado de la actividad.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,4% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.