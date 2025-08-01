Mineduc suspendió clases para hoy en 167 colegios por sistema frontal

Debido al sistema frontal que afecta a la zona norte y centro-sur de Chile, el Ministerio de Educación informó que este viernes 1 de agosto se suspenderán las clases en 167 establecimientos educativos de las regiones de Antofagasta (4 establecimientos), Coquimbo (122), Valparaíso (23), Maule (1) y Biobío (17).

Según el último balance de Senapred, el sistema frontal ha dejado más de 2.000 viviendas con algún tipo de daño, junto con cientos de personas aisladas, además de desbordes y cortes de luz.

La mayor afectación se produjo en la Región del Biobío, debido al desborde del río Andalién, lo que obligó a realizar evacuaciones y a decretar alerta roja en Concepción. La salida del cauce dejó cinco viviendas con daños menores.

“De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), se indica que la estación fluviométrica Río Andalién, ex peaje Chaimavida, en la comuna de Concepción, ha alcanzado el umbral de alerta roja y presenta una tendencia al alza”, explicó Senapred en su sitio oficial.