Sin adelantar juicios: autoridades confirman que investigación sobre sismo en El Teniente está en marcha

Como un “accidente minero de gran alcance”. Así calificaron las autoridades el derrumbe ocurrido en la Mina El Teniente, que hasta el momento acumula un saldo de un fallecido, nueve heridos y cinco trabajadores que aún están atrapados en el yacimiento.

Previo a su traslado a la Región de O’Higgins, la ministra de Minería Aurora Williams, en conjunto con el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo y el director subrogante del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mauricio Lorca, dieron cuenta de las labores que han realizado hasta el momento, tanto de coordinación para el rescate de los trabajadores, como de investigación sobre las causas del derrumbe.

La ministra Williams aseguró que apenas se tomó conocimiento del hecho, el Sernageomin convocó “a un comité operativo de emergencia, el cual evalúo este accidente en particular y se definió como un accidente minero de gran alcance”.

Luego de aquello, explicó Williams, el servicio entró en contacto con el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) que, por su parte, declaró alerta amarilla en la comuna de Machalí —cercana a la Mina El Teniente— para facilitar las labores de rescate.

Otra medida adoptada por las autoridades es una orden provisional de paralización de operaciones en El Teniente. “Esto Codelco lo implementó ocurrido el accidente, pero en su rol fiscalizador, le corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minas poder realizar esta medida provisional”, acotó la ministra.

Por otra parte, respecto a la investigación para aclarar por qué ocurrió el sismo de 4,2 grados que provocó el derrumbe, la secretaria de Estado indicó que es un proceso que ya inició el Sernageomin, pero que por el momento, no se adelantarán juicios al respecto. “El proceso de investigación ya está iniciado. Queremos señalar que junto al proceso de investigación, la labor de Sernageomin es colaborar en determinar las condiciones de seguridad para las labores propias de rescate que está realizando Codelco”, informó.

“Codelco cuenta con equipos de rescate, con maquinaria, con equipos disponibles para abordar el rescate pero sin perjuicio de ello, lo que nos compete, es entregar la seguridad en cada una de las acciones que se van a realizar”, dijo.

Por su parte, el ministro Boccardo abordó las medidas que ha tomado la Dirección del Trabajo, que esta misma mañana se constituyó en la Mina El Teniente.

“La Dirección del Trabajo tiene la potestad de determinar primero cuáles son las causas que generaron este accidente laboral, en coordinación con Sernageomin y en segundo lugar, establecer si hubo alguna vulneración en materia laboral, de seguridad o de salud. Si la empresa cumplió con toda la normativa en materia de seguridad y salud, se aplicaron los protocolos, los planes y una vez que se determinen las causas de este accidente, establecer las potenciales sanciones así como las medidas que tiene que tomar la empresa”, detalló.

Además, las autoridades fueron requeridas sobre la investigación por cuasidelito de homicidio que abrió la Fiscalía de O’Higgins, que busca determinar las responsabilidades tras la muerte del trabajador Paulo Marín Tapia.

Al respecto, la titular de Minería afirmó que se trata de un poder del Estado independiente y que en ese contexto, “nosotros colocamos a disposición de Fiscalía todos los recursos y todo el conocimiento que tienen los órganos competentes para apoyar los procesos de investigación”.

“Nosotros no podemos anticipar el origen del accidente, pero otro poder del Estado ha determinado una acción y nosotros vamos a ser colaboradores respecto de las decisiones que toma ese poder del estado”, zanjó.