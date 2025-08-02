15 metros de avance total: Codelco se aproxima al rescate de los cinco trabajadores atrapados

En el reporte de las 7:00 de este sábado del operativo de rescate de los cinco trabajadores atrapados —tras el derrumbe ocurrido en la mina El Teniente—, Codelco informó que el avance total es de 15 metros.

Las labores de rescate se llevan a cabo desde dos frentes: el frente norte ha avanzado seis metros, y el frente sur, nueve metros. Hasta el momento, se han construido cuatro marcos de fortificación.

El informe del Plan de Rescate Trabajadores Teniente 7 también destaca los siguientes puntos:

Se continúa trabajando desde ambos frentes de forma simultánea.

El estado sísmico de la zona es “estable” .

. Se han removido aproximadamente 2 mil toneladas de material. El total de material estimado a remover es de 5 mil toneladas.

La cuadrilla de rescate está compuesta por 100 personas , con 36 trabajadores por turno.

, con 36 trabajadores por turno. Se están utilizando tres equipos LHD (cargador frontal) a control remoto, además de diez equipos menores.

Entre los próximos hitos es el ingreso a la conexión del “loop 1” desde el frente sur.

La preparación del frente de trabajo, el traslado de materiales, suministros y equipos son parte de las actividades en curso. Además, se informó que se retiró un equipo acuñador y otro equipo desde el frente norte.

48 horas críticas

Este viernes en la noche el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, y la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, entregaron una actualización sobre el operativo cuando llevaban cuatro metros de avance.

Alvarado destacó el trabajo continuo de más de 100 rescatistas, el que se está llevando a cabo bajo estrictos estándares de seguridad. “Estamos realizando un esfuerzo meticuloso y seguro. Lo más importante es velar por la integridad de los brigadistas y asegurar que cada avance sea sólido”, subrayó.

Consultado sobre los plazos de rescate, Alvarado indicó que las primeras 48 horas son críticas, aunque no limitó las proyecciones de plazo. “Nuestra prioridad es avanzar con seguridad y llegar a ellos lo antes posible”, puntualizó.

Por su parte, Mary Carmen Llano recalcó el compromiso de Codelco con las familias de los trabajadores. “Hemos establecido contacto directo con sus seres queridos. Les hemos entregado información actualizada y acompañamiento permanente, porque entendemos el dolor y la angustia que están viviendo”, afirmó.

Las autoridades de Codelco reiteraron que el foco absoluto está puesto en el rescate. Una vez que éste se concrete, la compañía revisará en detalle las causas del accidente, incluyendo los antecedentes relacionados con la actividad sísmica registrada en la zona.

“Estamos frente a un desafío complejo en la mina subterránea más grande del mundo, pero contamos con los equipos, la experiencia y la determinación para lograrlo”, concluyó Alvarado.