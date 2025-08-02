Boric asegura que rescate de mineros es prioridad: "Después estableceremos responsabilidades”

El Presidente Gabriel Boric se refirió desde Rancagua a la crítica situación generada tras el derrumbe en la División El Teniente de Codelco, ubicada en la Región de O’Higgins, donde cinco trabajadores continúan desaparecidos desde el pasado jueves.

El Mandatario aseguró que el Gobierno está volcando “todas las energías” en las labores de rescate y recalcó que no se medirán costos ni medios para lograrlo.

“Estamos utilizando toda la tecnología disponible, no solo en Chile, sino en el mundo, para encontrarlos. Lo he conversado con Codelco y lo he instruido al Gobierno: no se debe escatimar en nada”, declaró el Jefe de Estado.

Pese a los equipos especializados desplegados y el monitoreo constante, reconoció que hasta ahora “no se ha podido establecer contacto” con los mineros atrapados.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entrega declaración a la prensa desde Codelco en Rancagua.

Boric dejó en claro que el foco principal en este momento es salvar vidas. “Tiene que haber justicia y claridad sobre lo ocurrido, pero hoy todas nuestras energías están en el rescate. Después vendrá el momento de establecer responsabilidades”, afirmó.

Además, agradeció la participación del exgerente general de El Teniente, Andrés Ugarret, y del exministro de Minería, Laurence Golborne, en las operaciones, destacando que “ante tragedias como esta, Chile debe actuar como uno solo”.

El Presidente también abordó el tema de las compensaciones, señalando que las empresas no pueden evadir sus obligaciones con los trabajadores afectados y sus familias. Paralelamente, informó que se ha establecido un canal único de comunicación para los familiares, junto con apoyo psicosocial, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar rumores.

Para finalizar, Boric hizo un llamado a evitar conjeturas sobre los plazos o aspectos técnicos de la operación, subrayando su complejidad. “Vamos a estar 24/7 siguiendo este proceso. Que sepan las familias, y todos los chilenos, que no descansaremos hasta encontrarlos”, aseguró.