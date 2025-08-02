Buena noticia para la Universidad Católica: estadio Claro Arena recibe luz verde para albergar fútbol profesional

La Universidad Católica celebró este viernes una noticia largamente esperada: la Delegación Presidencial Metropolitana otorgó la autorización oficial para que el estadio Claro Arena, ubicado en San Carlos de Apoquindo, pueda recibir partidos de fútbol profesional.

Este visto bueno llega después de un riguroso proceso de inspecciones técnicas realizadas por la Unidad de Fútbol de la Delegación, en coordinación con el Departamento de Eventos Masivos y Fútbol Profesional de Carabineros (OS13).

Los informes de certificación confirmaron que el recinto cumple con todos los requisitos de seguridad establecidos por la Ley N°19.327, que regula los espectáculos de fútbol profesional. Con esta aprobación, el renovado estadio —propiedad del Club Deportivo Universidad Católica— se convierte en un escenario oficial para el equipo cruzado, marcando un emotivo regreso a su casa.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, expresó su satisfacción con el resultado del proceso: “Luego de las visitas técnicas correspondientes y tras recibir el informe especializado de la sección OS13 de Carabineros, podemos informar que el recinto cumple con toda la normativa vigente para espectáculos masivos, en especial en lo relativo a estándares de seguridad”.

Durán destacó además que, con esta habilitación, la región suma un espacio deportivo de primer nivel, capaz de albergar eventos masivos con las condiciones de seguridad y comodidad que exigen los asistentes. Desde la Delegación resaltaron el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas y reiteraron su compromiso con la realización de eventos deportivos seguros y familiares en la capital.

La noticia no solo representa un paso importante para Universidad Católica, sino que también consolida al Claro Arena como un escenario moderno y preparado para grandes encuentros, tanto deportivos como culturales.