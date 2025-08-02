Derrumbe en El Teniente: Codelco confirma fallecimiento de uno de los cinco mineros atrapados

La emergencia en la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins, vivió este sábado un momento doloroso tras el descubrimiento de restos humanos en la mina subterránea. La empresa confirmó que uno de los cinco trabajadores atrapados desde tras el derrumbe del jueves fue encontrado sin vida, elevando a dos el número de víctimas fatales. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan su incansable búsqueda por localizar a los cuatro compañeros que aún permanecen desaparecidos.

Durante un punto de prensa, el gerente general de El Teniente, Andrés Music, no ocultó el dolor que ha provocado este hallazgo. “Cumplimos nuestro compromiso de informar primero a la familia afectada, en un espacio privado y con la contención que una noticia así exige”, afirmó con voz quebrada.

“Sabemos el profundo impacto que esto tiene tanto para los seres queridos como para nuestros equipos en terreno. No es el resultado que esperábamos”, dijo.

Pese al golpe, Music reafirmó la determinación de la empresa estatal: “Mantendremos todos los esfuerzos hasta rescatar a cada uno de nuestros trabajadores. Las familias recibirán nuestro apoyo incondicional en este proceso”.

La vicepresidenta de Personas de Codelco, Mary Carmen Llano, destacó el acompañamiento psicosocial brindado a los familiares. “Hemos comunicado esta dolorosa situación de manera directa y humana, activando todos los recursos necesarios para su contención”, señaló.

“Nuestra promesa es clara: no descansaremos hasta devolver a cada compañero con la dignidad que merece”, agregó.

El delegado presidencial regional, Fabio López, precisó que el cuerpo fue localizado a las 13:00 horas de este sábado.

El accidente, ocurrido la tarde del jueves, sigue bajo investigación para determinar sus causas, mientras la comunidad minera y la región entierran otra jornada de angustia y solidaridad.