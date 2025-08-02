Figura clave del rescate de los 33 mineros se suma a operación de El Teniente para encontrar a los trabajadores atrapados

Codelco confirmó la incorporación de Laurence Golborne al Consejo Internacional de apoyo a la operación de rescate en la División El Teniente, donde se trabaja intensamente para encontrar a los trabajadores atrapados.

Golborne, exministro de Minería y figura clave en el exitoso rescate de los 33 mineros en la Región de Atacama en 2010, aporta una reconocida experiencia en gestión de crisis, coordinación interinstitucional y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

La decisión fue anunciada por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien señaló que el aporte de Golborne será fundamental para fortalecer la estrategia de intervención en uno de los desafíos operacionales más complejos que ha enfrentado la empresa estatal.

“El trabajo de este consejo ha sido determinante, y sumar a Laurence nos permite potenciar aún más nuestras capacidades técnicas y humanas”, expresó Pacheco tras confirmar que Golborne aceptó colaborar de forma inmediata.

El Consejo Internacional ya cuenta con figuras de alto perfil en el ámbito minero, como André Sougarret y Octavio Araneda, ambos con trayectoria en liderazgo de operaciones subterráneas de alta exigencia y en procesos de rescate minero.

Codelco reiteró que los trabajos de rescate continúan sin pausa, con turnos reforzados, monitoreo constante y el despliegue de todos los recursos disponibles para avanzar con la máxima celeridad y seguridad.