Informe RSF revela que medios públicos europeos sufren injerencias políticas: "Es urgente garantizar su independencia"

A menos de un mes de la entrada en vigor de la legislación europea sobre libertad de prensa, que impone a los Estados miembros la obligación de salvaguardar los medios de servicio público, Reporteros Sin Fronteras (RSF) alerta sobre las amenazas que se ciernen sobre el sector audiovisual público en la Unión Europea.

En su nuevo informe “Presiones sobre los medios públicos: una prueba decisiva para las democracias europeas”, la organización hace un recorrido por los medios públicos en Europa y esboza varios escenarios, algunos más optimistas y otros más desalentadores, al tiempo que hace un llamamiento a la UE para que impulse una reinvención del servicio público de información de cara al futuro.

Es un hecho indiscutible: los medios de servicio público en Europa se encuentran en el epicentro de varias crisis. Una económica, pues su financiación mediante un canon, una asignación fiscal o presupuestos, se cuestiona regularmente; una tecnológica, por el impacto de las plataformas digitales en la relación con la información, y una geopolítica, ya que pueden convertirse fácilmente en portavoces gubernamentales, como en Italia, o en instrumentos de propaganda del poder, como en Hungría. Por último, el audiovisual europeo afronta, además, una crisis de confianza generadora de tensiones en torno a su falta de independencia y sus supuestos sesgos.

El próximo 8 de agosto entrará en vigor el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios (conocido por sus siglas en inglés: EMFA), que impone a los Estados miembros de la UE obligaciones en materia de independencia editorial y funcional de los medios de servicio público. Se trata de una medida que supone tanto una consagración como una salvaguarda de su misión.

“¿Al servicio del público o del partido de turno? Este es uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los medios públicos en Europa, dado el gran riesgo de instrumentalización que corren”, cuestionó Thibaut Bruttin, director general de RSF.

Brattin apuntó que: “Al otro lado del Atlántico, la elección de Donald Trump, que amenaza con liquidar los medios audiovisuales estadounidenses, refuerza esta ofensiva de las fuerzas políticas contra las radiotelevisiones públicas”.

En ese sentido, el activista destacó que Reporteros Sin Frontera defiende “la idea de unos medios públicos que sean vectores de una información honesta, plural e independiente destinada al público más amplio posible”.

“Evidentemente, los medios de servicio público no deben estar exentos de crítica, habida cuenta de que pertenecen a la comunidad ciudadana, pero la violencia de los ataques que reciben oculta mal una instrumentalización política y el infierno está pavimentado de buenas intenciones financieras. Es urgente devolver a los medios públicos su prestigio, estableciendo sólidas garantías de independencia y una financiación duradera y estable”, manifestó.

De esa manera, el director general de RSF enfatizó que “la adaptación de las legislaciones nacionales al artículo 5 de la EMFA es un primer paso esencial”.

“Es prioritario que Europa dé un impulso para reinventar el servicio público de información del mañana”, subrayó.

Informe “Presiones sobre los medios públicos”