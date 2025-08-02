Los clivajes en que gana la derecha (mientras más extrema, mejor)

La definición más aceptada de clivaje en ciencia política es “una división o fractura significativa y persistente dentro de una sociedad que separa a grupos sociales, económicos, religiosos, étnicos u otros, y que se manifiesta en el sistema político, generalmente través de partidos, movimientos u organizaciones que representan esos intereses contrapuestos”.

Hoy, al clivaje se le da un sentido muy distinto al original:

Sin raíces estructurales profundas (económicas, culturales, religiosas, etc.), sino más bien contingentes.

Sin considerar la duración en el tiempo, manifestándose a lo largo de múltiples procesos electorales, sino elección tras elección.

Sin considerar si da o no lugar a organizaciones políticas estables que canalicen dichos intereses, sino más bien a narrativas de candidatos en elecciones puntuales.

Aceptando el sentido que le da actualmente la mayoría de los analistas al clivaje, que podríamos definir como “Oposiciones de significado y orientación que emergen durante las campañas políticas”, vamos a revisar los clivajes que la derecha podría proponer para atraer la atención de los millones de ciudadanos que votarán en noviembre y, tal vez, diciembre.

El primer clivaje es simple vs complejo. Los mensajes simples tipo slogan o consigna vacía están tendiendo a imponerse sobre reflexiones más elaboradas. “Fuera migrantes” es mucho más fácil de digerir que “Necesitamos ajustar e implementar políticas públicas que nos aseguren una gestión de la migración ordenada, humana y respetuosa”.

El clivaje simple vs complejo atravesará todos los demás clivajes como un marcador genético de adaptación a los nuevos tiempos de redes sociales y comunicación visual instantánea. Será la medida estándar para evaluar cualquier propuesta.

El segundo clivaje será corto vs largo plazo. Si la solución simple es además inmediata, tenemos un ganador. El ciudadano está esperando balas de plata, soluciones mágicas, rápidas. Ahí están los ejemplos de Trump y Milei. En un mes, 50 órdenes ejecutivas y miles de despidos en la Administración Pública. Excelente. Un gobierno que cumple, un ejecutivo que ejecuta. Ya no hay ni siquiera 90 días. Ahora, tenemos un horizonte de semanas de gobierno.

El tercer clivaje será individualista vs colectivo. ¿La solución contra el crimen organizado es que cada persona tenga un arma inscrita a su disposición o que el Estado asegure que sus instituciones funcionen efectivamente en los niveles locales, regionales, nacionales? Las propuestas que requieren movilizar y tomarse en serio al Estado están siendo reemplazadas desde “El Ladrillo” a soluciones en que el Estado entrega el poder al ciudadano. Y parece difícil detener el movimiento que ha penetrado todos los ámbitos y niveles de la vida en sociedad.

El cuarto clivaje finalmente será con menos impuestos vs con más impuestos. Si hasta el director de Impuestos Internos de un gobierno progresista tiene buenas razones para no pagar contribuciones, porque no voy a buscar y encontrar yo, un simple ciudadano, razones para incumplir las obligaciones tributarias existentes. Ni me hablen de nuevos aportes. Desháganse de los haraganes del Estado y saquen de ahí plata. Vayan a buscarla dónde los más ricos, pero sin que ellos toquen nuestros puestos de trabajo. Por el otro lado, las actuales necesidades de los chilenos requieren que aumentemos la carga impositiva y, es cierto, que en el largo plazo desarrollemos un Estado más eficiente. No me tinca.

¿Será capaz el progresismo de encontrar clivajes que atraigan la atención de los ciudadanos durante los próximos meses? Estamos esperando que así sea, por el bien de la democracia.