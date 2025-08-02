"No hay espacio para ambigüedades": UDI reafirma apoyo a candidatura de Evelyn Matthei

La Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió este sábado una declaración pública en la que reafirman su respaldo “sin ambigüedades” a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

El comunicado de la tienda gremialista es difundido luego de que militantes de Renovación Nacional (RN) —como el extimonel del partido, Carlos Larraín, y el diputado Andrés Celis— manifestaran su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Si bien Celis dio pie atrás a sus declaraciones, llamó a Chile Vamos y Republicanos a sentarse a conversar acerca de una eventual lista única parlamentaria, objetivo que ha empujado con fuerza la coalición que integra a RN, la UDI y Evópoli.

“Desde la UDI, queremos expresar públicamente y con absoluta claridad nuestro respaldo firme, unánime y sin ambigüedades a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, quien representa hoy con responsabilidad, liderazgo y convicción los valores y principios de nuestro sector”, expresaron los gremialistas en la misiva.

En el texto, exponen que la colectividad fundada por Jaime Guzmán “ha depositado en Evelyn Matthei no solo la confianza de nuestro partido, sino también la esperanza de millones de chilenos que anhelan un país con orden, libertad, oportunidades y justicia”.

“Su trayectoria pública, su capacidad de gestión y su coraje han sido ampliamente demostrados en décadas de servicio al país, y hoy más que nunca son necesarios para enfrentar los desafíos que vive Chile. Evelyn Matthei es hoy la única candidatura capaz de convocar a la inmensa mayoría de chilenos que, en 2022, dijeron con fuerza ‘Rechazo’ a un mal camino constitucional, y que hoy buscan un liderazgo claro, firme y con vocación de mayoría”, manifestaron.

De esa manera, destacaron que tienen claridad de que su adversario político es la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, la que calificaron como “continuidad de este desastroso gobierno”.

“Frente a ese riesgo, no hay espacio para ambigüedades ni cálculos pequeños. Chile necesita una alternativa real, con liderazgo probado y capacidad de gobernar desde el día uno”, enfatizaron.

Así, hicieron un llamado “amplio y sincero a todas las fuerzas de oposición a comprender la urgente necesidad de unidad. Evelyn Matthei representa la oportunidad de encabezar un proyecto político serio, confiable y mayoritario, capaz de devolverle a Chile el rumbo que merece”.

Para la UDI, “este es el momento de actuar con generosidad y altura de miras. Apoyar a Evelyn Matthei no es solo respaldar a una persona, sino comprometerse con un futuro de orden, progreso y esperanza para todos los chilenos”.