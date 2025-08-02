Panel Ciudadano-UDD: Kast sube cinco puntos y encabeza preferencia presidencial

La más reciente encuesta del Panel Ciudadano-UDD reveló un giro en la carrera presidencial: José Antonio Kast (Partido Republicano) asciende al primer lugar con un 29% de las preferencias, cinco puntos más que en la medición anterior realizada hace dos semanas.

Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) también sube levemente en apoyo ciudadano, alcanzando un 27% (un punto más), y se posiciona segunda en el sondeo. Por su parte, Evelyn Matthei (Chile Vamos) retrocede a la tercera ubicación con un 14%, cuatro puntos menos que en la medición previa, tras una semana marcada por tensiones con el Partido Republicano.

Más abajo aparecen Franco Parisi y Johannes Keiser (Partido Nacional Libertario), ambos con un 8%. El 5% de los consultados declara que aún no define su voto, y otro 5% señala que anulará el sufragio o no acudirá a las urnas.

En los datos segmentados por tipo de votante, Kast lidera entre quienes tienen voto obligatorio, aumentando de 26% a 34% en las últimas dos semanas. Jara se mantiene sin cambios en este grupo. En contraste, Matthei conserva el liderazgo entre votantes habituales con un 34%, sin variaciones respecto de la medición anterior, mientras que Kast sube de 22% a 25% en ese segmento.

Este escenario se enmarca en una semana compleja para la derecha, tras las acusaciones de Evelyn Matthei sobre una presunta campaña sucia en su contra, atribuida al Partido Republicano, denuncia que finalmente decidió no llevar a tribunales.

Sondeo anterior

El 20 de julio se dio a conocer la anterior encuesta Panel Ciudadano-UDD en la que la exministra Jeannette Jara (PC) mantenía el liderazgo con 26% (mismo porcentaje que en el sondeo anterior), seguida por el republicano José Antonio Kast (24%, un punto más que la medición anterior) y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (18%, un punto menos que hace tres semanas).

La muestra continuaba con Johannes Kaiser y Franco Parisi (ambos con 8%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés (ambos con 1%).