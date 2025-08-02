Trump despliega dos submarinos nucleares tras comentarios “provocadores” de Rusia

RFI con AFP.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares en respuesta a los comentarios del expresidente ruso, Dmitri Medvedev, en el poder de 2008 a 2012, que el mandatario estadounidense consideró provocadores.

“Sólo tienen que leer lo que escribió”, fue la respuesta que le dio a los periodistas cuando le preguntaron sobre los comentarios de Dimitri Medvedev, informó la corresponsal de RFI en Estados Unidos, Loubna Anaki. El 28 de julio el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, publicó en sus redes sociales que “cada nuevo ultimátum lanzado es una amenaza y un paso hacia la guerra”.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

“He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son más que eso”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas, espero que este no sea uno de esos casos”, añadió.

Submarinos

Trump no especifica si se refiere a submarinos de propulsión nuclear o con armas atómicas. Tampoco detalló las ubicaciones de despliegue, que son mantenidas en secreto por el ejército estadounidense, aunque en una entrevista con Newsmax que se emitió el viernes por la noche, Trump dijo que los submarinos estaban “más cerca de Rusia”.

“Siempre queremos estar preparados. Y por eso he enviado a la región dos submarinos nucleares”, afirmó. “Solo quiero asegurarme de que sus palabras sean solo palabras y nada más que eso”.

Los comentarios de Trump ocurrieron horas después de que Putin dijera que Moscú había comenzado a producir en masa su misil hipersónico de última generación Oreshnik, capaz de transportar carga nuclear.

Putin reiteró que Moscú podría desplegar pronto esos misiles en Bielorrusia, aliado de Moscú y vecino de varios países de la OTAN y de la Unión Europea.

Foto: La Casa Blanca.