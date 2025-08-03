A dos semanas del plazo: la derecha se juega su futuro en la definición de las listas parlamentarias

A dos semanas de que venza el plazo para la inscripción de listas parlamentarias (18 de agosto), la derecha enfrenta un escenario marcado por tensiones internas y definiciones estratégicas. En medio de este panorama, la Unión Demócrata Independiente (UDI) salió a reforzar su respaldo “firme, unánime y sin ambigüedades” a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, en un gesto que busca despejar dudas tras los guiños de algunos dirigentes de Renovación Nacional (RN) hacia José Antonio Kast.

En la declaración, la UDI enfatizó que “no hay espacio para ambigüedades ni cálculos pequeños” frente a lo que consideran el riesgo de continuidad del actual gobierno, encarnado en la candidatura de Jeannette Jara. El mensaje busca ordenar a Chile Vamos en un momento en que las encuestas muestran un escenario adverso para la exalcaldesa de Providencia y cuando crecen las presiones por una lista única con Republicanos.

En ese contexto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político Mario Herrera describió el escenario como “muy curioso”, porque, pese a que las condiciones parecían favorables para Evelyn Matthei, su candidatura no logra despegar.

“Están todas las condiciones dadas para que Matthei suba en las encuestas, pero la propia candidata no logra subir”, señaló, atribuyendo esta dificultad a la división interna en Chile Vamos y a la rápida definición del electorado. Según Herrera, el votante de derecha y de izquierda decidió su preferencia con anticipación, reduciendo el espacio para que Matthei capte a los indecisos, quienes podrían terminar inclinándose por opciones más extremas.

“Lo que estamos viendo es una campaña mucho más agresiva de Kast contra Jara. Y de Jara contra Kast, pero en un escenario donde Matthei no sabe muy bien cómo posicionarse. No sabe si ir a disputar el espacio con Kast, como lo ha hecho a través de toda esta polémica con respecto a la campaña digital o si ir a disputar el espacio con Jara, pero tampoco la ha salido a buscar”, detalló.

Sobre el escenario parlamentario, añadió que: “El hecho de ir en dos listas, y dos listas con bastante distancia en términos programáticos, hace que vayan a obtener menos diputados que los que obtendrían si es que fuesen en conjunto”.

En vista de aquello, el analista sostuvo la posibilidad de un pacto por omisión (un acuerdo informal para no competir en ciertos distritos) que podría aliviar parte del daño, pero advirtió que ello implica sacrificar distritos claves como Las Condes, Lo Barnechea o La Reina, donde Chile Vamos suele obtener triunfos seguros.

“Creo que en el caso de Republicanos además los beneficia un poco el hecho de haber pasado por el Consejo Constituyente, donde precisamente ese tipo de liderazgos, que son liderazgos territoriales, salieron fortalecidos”, sostuvo.

Respecto a la dinámica presidencial, Herrera subrayó que la campaña de Kast ha sabido combinar una oferta programática para el votante moderado con un discurso más duro para consolidar su base de derecha.

“Tiene una estrategia dual: captar a los desafectos con propuestas que generan ruido en redes sociales, mientras apela al elector tradicional con mensajes de orden y seguridad; eso le ha permitido ganar espacio todas las semanas”, explicó.

Para el analista, esta capacidad de imponer la agenda semanal dejó a Matthei en un segundo plano, sin un relato claro que la diferencie de sus rivales.

“Matthei quedó de alguna forma sola, pasó de ser la candidata con la que todos trataban de disputar, con la que Kast trataba de disputar y con la que Jara trataba de disputar, a ser totalmente ignorada en el proceso electoral”, afirmó.

A ese cuadro se suma una fisura que se hizo visible días atrás. Militantes de Renovación Nacional (entre ellos el exsenador y timonel de partido, Carlos Larraín, y el diputado Andrés Celis) anunciaron su respaldo público a José Antonio Kast con miras a una lista parlamentaria única.

No obstante, en una sesión realizada en el ex Congreso Nacional, el Consejo General de RN aprobó llevar adelante un pacto electoral con la UDI, Evópoli y Demócratas, además de abrir la puerta a sumar a “otros partidos del sector” e incorporar candidatos independientes.

El órgano también ratificó una prenomina de postulantes al Congreso, elaborada a partir de las propuestas regionales, y facultó a la directiva nacional para realizar ajustes por motivos justificados.

“La elección parlamentaria es tan importante como la presidencial. RN, desde las bases, ha trabajado esta nómina de candidatos. Tenemos un gran elenco. Además, el Consejo General aprobó estar en un pacto parlamentario con fuerzas que van más allá de Chile Vamos”, señaló la secretaria general de RN, Andrea Balladares.

En la misma jornada, Evelyn Matthei se dirigió al pleno de RN con un discurso enfático, instando a la coalición a “tener la sabiduría de creer en nuestro proyecto” y advirtiendo sobre los riesgos de la polarización.

“Chile Vamos ha alcanzado dos veces la mayoría de los corazones de los chilenos, porque somos una derecha convocante, que cree en la diversidad y que construye con los distintos”, manifestó, marcando distancia del tono confrontacional del Partido Republicano.

La candidata también recogió el llamado de 77 alcaldes que firmaron una carta pidiendo una lista parlamentaria única de centroderecha, interpretado como un respaldo a su liderazgo. “Es una muestra clara de que desde los territorios se exige responsabilidad, unidad y visión de futuro”, valoró.

De igual forma, enfatizó la relevancia del Congreso. “No basta con ganar la presidencial. Necesitamos senadores y diputados comprometidos con este proyecto”, destacó reafirmando su compromiso con RN. “No tengan ninguna duda que ahí estaré con fuerza, con pasión, con sentido de equipo”.

La inscripción de listas finaliza próximo el 18 de agosto, por lo que la derecha debe decidir si opta por la unidad o si permitirá que sus divisiones internas marquen el ritmo de la campaña.