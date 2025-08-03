Codelco confirma hallazgo de cuatro de los mineros atrapados y mantiene operaciones de rescate en El Teniente

El gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, y la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, entregaron un nuevo reporte sobre la emergencia, confirmando el hallazgo de cuatro mineros fallecidos y reiterando que aún se busca al quinto trabajador.

“Quiero comenzar dirigiéndome a la familia y amigos de nuestros compañeros. Nos duele la muerte de Gonzalo Núñez Caroca y de los otros trabajadores encontrados sin vida. Compartimos este dolor y nos unimos como comunidad en este momento tan difícil”, expresó Music.

El ejecutivo informó que durante la madrugada fueron recuperados tres cuerpos adicionales al que había sido hallado el día anterior. “Todos estos rescates se han realizado con la estrecha colaboración del fiscal regional y de la PDI, quienes han liderado el proceso de identificación y manejo de evidencias. Aún resta por identificar formalmente a uno de ellos y por encontrar al trabajador que sigue desaparecido”, añadió.

Music destacó el trabajo de los equipos que participan en la emergencia. “Quiero agradecer profundamente a los brigadistas, a los operadores de equipos teleoperados, a la PDI y a la fiscalía por su trabajo serio y profesional; a los equipos de salud que han brindado apoyo psicológico, a los dirigentes sindicales, trabajadores y a la comunidad. Pero, sobre todo, a cada chileno y chilena que nos ha acompañado con su solidaridad”.

Por su parte, Mary Carmen Llano puso el foco en el acompañamiento a las familias. “Hemos estado toda la noche junto a ellos en un espacio de encuentro instalado en El Teniente, entregándoles apoyo, compañía y cuidado. Esta ha sido una noche de luto, no solo para las familias, sino para Codelco, para la minería y para Chile”, señaló.

La ejecutiva enfatizó la importancia del trabajo emocional que se ha realizado. “Nuestro esfuerzo no solo está en el rescate técnico. Nos hemos preocupado de que cada familia se sienta acompañada, que no esté sola en este momento tan duro. Con humildad, agradecemos las muestras de cariño y apoyo que nos han dado fuerza a todos”.

Finalmente, Music reafirmó el compromiso de Codelco con la búsqueda. “Seguiremos trabajando con la misma dedicación y sin descanso hasta encontrar al último de nuestros compañeros”.