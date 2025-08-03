Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo de último minero atrapado en El Teniente

El ciclo más doloroso de la tragedia en la mina El Teniente llegó a su fin la tarde de este domingo. La Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó el hallazgo del cuerpo de Moisés Esteban Pavez Armijo, el último trabajador que permanecía desaparecido tras el derrumbe ocurrido en la faena de Codelco.

El anuncio fue realizado por el fiscal regional Aquiles Cubillos, quien informó que “a las 15:30 horas hemos encontrado al último de los trabajadores de la mina El Teniente que se encontraba desaparecido”. Según explicó, se ordenaron los peritajes correspondientes para confirmar la identidad del minero, como en los casos anteriores.

“Se trata del trabajador Moisés Esteban Pavez Armijo. Queremos extender nuestras profundas condolencias a las familias de los trabajadores accidentados: Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Carioca, Aléx Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo”, expresó el fiscal.

Durante el punto de prensa, Cubillos subrayó que este fue el último comunicado de la Fiscalía en conjunto con la Policía de Investigaciones a propósito del accidente de la mina El Teniente, y que con este hallazgo “damos término a una etapa muy importante que fue la de encontrar los cuerpos de los trabajadores accidentados”.

“Lamentamos este desenlace, pero al menos esperamos que, con todo el despliegue entre la Fiscalía, la PDI y los rescatistas de Codelco, podamos dar un poco de paz a sus familiares”, añadió.

De ahora en adelante, la labor investigativa se enfocará en el esclarecimiento de las causas del accidente. “Nuestro trabajo se centrará exclusivamente ahora en la investigación, en el origen y las causas de este hecho. Para ello, contaremos con todo el profesionalismo y el apoyo técnico necesario en esta compleja investigación”, precisó Cubillos.

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco afirmó que la institución “seguirá haciendo con todo lo que sea necesario, para esclarecer cada detalle de esta tragedia, porque somos los primeros interesados en entender pronto y fehacientemente qué fue lo que sucedió”.

Además, insistió en que los trabajadores no serán olvidados. “Honraremos sus memorias con acciones concretas y cambios que fortalezcan aún más nuestra cultura de seguridad. Seguiremos acompañando a sus familias, no como un gesto, sino como un deber”, cerró.

El sitio del suceso, informó, permanecerá clausurado debido al peligro inminente de derrumbes constantes, y se mantiene vigente la prohibición de faenas por parte de la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Además, el Presidente Gabriel Boric se dirigió al lugar y anunció duelo nacional para los próximos tres días. “Es un día doloroso para el país y por ello he decidido decretar tres días de duelo nacional a partir de hoy (domingo), para honrar la memoria de Paulo, Gonzalo, Álex, Carlos, Jean y Moisés, y acompañar a sus familias y seres queridos en su dolor”.

“Ellos aportaron al desarrollo de nuestra patria y esta bandera a media asta será un símbolo de la desolación ante su pérdida, pero también de unidad de un país que, ante la tragedia, se vuelve uno solo”, añadió Boric.