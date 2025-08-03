Investigación en El Teniente: PDI concentra esfuerzos en dos zonas críticas

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó nuevos antecedentes sobre las diligencias que se realizan tras el accidente en la mina El Teniente, luego de que se confirmara la identidad del cuarto trabajador fallecido: Jean Miranda.

Según informó el subprefecto Juan Reyes, las investigaciones comenzaron el mismo día en que ocurrió el derrumbe, en coordinación con el Ministerio Público. “Las labores iniciales incluyeron acciones en el sitio del suceso y el empadronamiento de testigos, particularmente aquellas personas que resultaron lesionadas producto del derrumbe”.

El funcionario detalló que se han recopilado registros digitales provistos por Codelco, como las imágenes de las cámaras situadas en los túneles, además de planos y otros antecedentes relevantes para las pericias.

“Una recopilación de información digital proporcionada por Codelco, en este caso, de las cámaras que se encuentran al interior de los túneles, como asimismo de toda la información, ya sea plano, todo lo que sea importante para las pericias”, especificó.

Actualmente, un equipo de la institución se encuentra trabajando al interior de la mina junto a brigadistas de Codelco. “Lo cual nos ha permitido realizar un trabajo profesional y científico”, dijo Reyes.

Respecto a las circunstancias del accidente, el subprefecto indicó que aún no puede entregar detalles, ya que es “materia de investigación, pero tenemos más o menos directrices de dónde aconteció el hecho específicamente”.

Agregó que existen “varias líneas investigativas y no podemos descartar nada. Se han identificado dos lugares de interés, que es el lugar de interés donde desgraciadamente falleció don Pablo Marín, que es un lugar totalmente diferente a donde estamos operando en estos momentos”.

Para aclarar el posible vínculo entre ambos sectores, el equipo policial realiza levantamientos técnicos. “Estamos realizando pericias planimétricas al interior de la mina para poder saber si producto de un hecho específico causó el daño en los dos lugares”, finalizó el subprefecto de la PDI, Juan Reyes.