Lateinamerika Nachrichten: una revista sobre Chile escrita en alemán

Llegar a la redacción de la revista Lateinamerika Nachrichten no es fácil. Lo primero es bajarse en la estación Mehringdamm del metro de Berlín y caminar hasta la calle Gneisenaustraße. Después, adentrarse en el número 2B y pasados un bar desde donde se escucha rock pesado y un espacio en donde hay varias casillas de correo; se llega a un edificio de varios pisos, cuyas paredes están cubiertas por una gran enredadera.

En el edificio hay que ubicar la subida III, subir a pie, porque no hay ascensor. Allí, al llegar al piso cinco es cuando todo el periplo vale la pena, porque las paredes que conducen a la redacción están empapeladas con antiguos números de la revista.

Para un chileno en Alemania la experiencia es especialmente emocionante y de conexión con las raíces, porque las primeras ediciones solo trataban de Chile y en sus portadas se ven los rostros de figuras como Salvador Allende, Pablo Neruda y Víctor Jara.

Lateinamerika Nachrichten -en español, “Noticias de Latinoamérica”– no comenzó con la pretensión de cubrir los eventos de todo el continente. Al principio la revista se llamaba Chile Nachrichten, “Noticias de Chile”, y fue fundada por una pareja de alemanes que luego de visitar nuestro país en los 70, quedaron cautivados con el proyecto político de la Unidad Popular.

Martin Shäfer, uno de los miembros actuales de la revista, cuenta que el dúo compuesto por Urs y Clarita Müller-Plantenberg trabajaba en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y comenzaron el proyecto en junio de 1973 para contrarrestar la falta de información que había sobre Chile.

“Lo que pasaba allá era súper interesante. La izquierda, el proyecto de Allende. Entonces dijeron: ‘Tenemos que encontrar la manera de que información de las bases, de lo que está pasando en Chile llegue acá a Alemania a la gente que se interesa‘”, relata Shäfer.

De acuerdo al propio Urs Müller-Plantenberg, “en aquel entonces éramos una minoría en Alemania. Los periódicos y las revistas ofrecían una información lastimosa. Ahora eso es diferente, uno puede confiar en que las noticias de Chile y América Latina sean más juiciosas”, señala en el documental sobre la revista, Donnerstags, 19 uhr (Jueves a las 7 PM).

En septiembre del 73, con el golpe civil-militar, el escenario cambió. La revista pasó a documentar los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet, con reportes que venían directamente desde Chile.

“Las personas que habían estado allá tenían sus redes, contactos con personas que podían escribir algo, que estaban todavía en terreno. Podían ser académicos, ser personas de movimientos políticos de izquierda que escribían algo y lo mandaban por correo. A veces se publicaban llamados, a la victoria de la clase obrera, por ejemplo. Cosas mucho más activistas. Tal vez nos hemos ido, entre comillas, profesionalizando con los años y ahora seguimos más las normas del periodismo”, reflexiona Shäfer.

El ser uno de los pocos medios con información confiable sobre lo que ocurría en Chile le jugó a favor a la revista. Desde sus inicios, la publicación se financia casi exclusivamente con suscripciones y en ese momento, la cantidad de personas que pagaban por adquirir los números, llegó a estar por sobre las seis mil.

Max Telias, chileno que trabaja hace un par de meses en Lateinamerika Nachrichten, asegura que en Alemania hay un nicho de personas interesadas por los procesos de Latinoamérica, que hasta el día de hoy logra sostener la revista.

A su juicio, existe una especial curiosidad por los proyectos autonomistas, como el movimiento zapatista en México o lo que fue la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia.

“La izquierda alemana tiene un fuerte carácter autonomista, no confía en el Estado. El Estado tiene una cuestión burocrática muy fuerte y eso hace que la gente que busca proyectos de carácter autonomista encuentre en América Latina un mundo donde el Estado es mucho más reducido, donde la gente tiene que buscar la manera de resolver sus necesidades. Entonces, las agrupaciones de corte indígena y las resistencias que hay por el medio ambiente, llaman mucho la atención en este lugar”, explica Telias.

Por su parte, Martin Shäfer comenta que para él y otros alemanes afines a las ideas de izquierda, Latinoamérica siempre ha sido un referente.

“Para ponerlo muy gráfico, en Latinoamérica la palabra ‘el pueblo’ suena al Che Guevara, pero la palabra ‘el pueblo’ en alemán suena a Hitler, a los nazis. ‘Folk’, casi todos tratamos de evitar esa palabra. Alemania, en realidad, no es un buen país para revoluciones. Yo creo que el propio Lenin una vez dijo: ‘Los alemanes antes de ponerse a ocupar una estación van a comprar un pasaje’. No es un buen país para las revoluciones, pero Latinoamérica es una fuente de inspiración”, dice.

Más que una revista, un proyecto político

Los integrantes de la redacción de Lateinamerika Nachrichten afirman que cada edición es un milagro. Desde 1973 al presente casi todo el trabajo que implica la revista es realizado por voluntarios, personas que por simple interés y compromiso llegan a la reunión de todos los jueves a las siete de la tarde.

“Parece una cosa de locos producir una revista con suscriptores con los que se tiene un contrato, que pagan para tener cada mes una edición y al otro lado, el grupo que produce eso son voluntarios donde no hay un compromiso fijo de cuántas personas llegan cada semana. Pasa que a veces llegan 25 personas, pero también pasa que llegan solo cuatro a la reunión”, cuenta Shäfer.

El que no se pague a los reporteros no solo tiene que ver con que los recursos que genera la revista son acotados, sino que también con una decisión intencionada del grupo.

“Es una decisión política, el proyecto tiene esa líneas”, explica Max Telias, “hay una intención de mejorar ciertas condiciones, pero la decisión de la redacción, que es el equivalente de una asamblea en una organización política, es mantener esto como un proyecto en esas características”.

A lo anterior, Telias agrega que para muchos Lateinamerika Nachrichten es una oportunidad de formación y que hay varios periodistas, que ahora publican en grandes medios, que pasaron por la redacción.

“Nos gusta esa práctica. Que puedan venir acá y puedan escribir sus primeros artículos y que además estén acompañados por gente que lleva años ejerciendo esto. Hay personas de 70 años que están acá y que tienen un estilo de escritura muy distinto. Son desafíos que hemos tenido que sobrellevar, la resistencia al mundo digital, por ejemplo. Tiene sus complejidades propias una dinámica tan horizontal, pero nos gusta la mística que se da en este proyecto”, opina el chileno.

De acuerdo a los cálculos de Telias y Shäfer, en este momento hay unas 25 personas colaborando con la revista. La mitad de ellos son alemanes con alguna relación con Latinoamérica y la otra, latinos viviendo en Alemania.

“La gente que llega aquí o ha estado en Latinoamérica por estudios, por servicio comunitario o tiene pareja latinoamericana. Siempre hay algo así, es lo que más se ve, pero afortunadamente ahora también hay más latinos”, destaca Shäfer.

“Eso fue un proceso de adaptación. Cambiar de idioma, por ejemplo, hablamos muchas veces en español durante la reunión. La fluctuación que existe y que siempre llega gente nueva y otra se va, también ayuda a cambiar cosas y eso es algo positivo”, señala.

¿A dónde quedó Chile?

A través de los años, no solo el equipo de la revista se ha transformado. Los primeros números eran tipeados con máquina de escribir y fotocopiados y ahora, son elaborados en una imprenta profesional. En un comienzo, los textos eran más de análisis académico, pero en la actualidad, lo que se publica son sobre todo reportajes periodísticos. Quizás el cambio más significativo ha sido el de los temas.

En 1976, con el inicio de la dictadura en Argentina, la revista adoptó su actual nombre, Lateinamerika Nachrichten y aunque durante los años siguientes se siguió escribiendo sobre Chile, nuestro país dejó de tener un papel protagonista.

Un análisis elaborado para el aniversario 50 de la revista, muestra que de ser el país sobre el que más se hicieron artículos; en el período del 2000 al 2009, Chile pasó a estar en el quinto lugar, por debajo de México, Brasil, Argentina y Colombia.

De todas maneras, la situación se revirtió con el estallido social y los dos procesos constituyentes que vinieron después. Incluso, el emblema de las protestas en Chile conocido como “Negro Matapacos”, se convirtió en la mascota de la revista, en conjunto con una llama, que también aparece en los afiches promocionales.

Por estos días, Lateinamerika Nachrichten cuenta con un total de mil 100 suscriptores, que abonan entre 10 y 75 euros anuales y reciben cada mes la edición física de la revista en sus casas. En la página web, en cambio, son cientos de miles los que leen los artículos.

“Nos estamos enfrentando a un decrecimiento de los abonados que creemos, tiene harto que ver con la crisis de medios en general. Estamos buscando alternativas de financiamiento, postulando a algunos fondos, perfilándonos como una organización que sirve de formación periodística. Queremos dar talleres, complejizar el trabajo que hace la organización”, adelanta Max Telias.

A juicio del chileno, “la sociedad alemana tiene mucho que aprender de la experiencia latinoamericana, desde la manera de organizarse políticamente hasta mirar los conflictos desde una óptica que sea diferente”.

“Para eso, es fundamental que exista una plataforma que hable en idioma local y que permita a las personas que no tienen la ventaja de conocer, de tener familia, accedan a esa información. Yo siento que la revista se justifica en esa línea”, dice Telias.

Para Martin Shäfer, además hay una responsabilidad de los alemanes con América Latina. No es que crea que al escribir sobre ciertos temas, las cosas vayan a cambiar, pero sí considera que su deber es visibilizar: “El norte global es responsable de muchas cosas que van mal en el sur. Son nuestras empresas, alemanas, europeas, de Norte América, que por ejemplo, son dueñas de las minas que contaminan el medio ambiente y que causan mucho problema en las vidas locales. Entonces, está la posibilidad de contribuir. Soy privilegiado, tengo la opción de hacer esto en mi tiempo libre. Es mi deber hacerlo”.