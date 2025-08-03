Ministro Pizarro: “El deporte necesita continuidad, estabilidad y una mirada de largo plazo”

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, realizó un balance de los principales avances impulsados por el Gobierno en materia deportiva.

A pocos meses del cierre del mandato del Presidente Gabriel Boric, el ministro Pizarro destacó los logros alcanzados en un periodo marcado por importantes desafíos. En ese sentido, el secretario de Estado enfatizó la relevancia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, considerados como uno de los hitos más trascendentales de la administración, tanto por su capacidad de organización como por el impacto que generó en el ámbito deportivo y social.

Asimismo, el ministro subrayó el impulso a la descentralización del deporte, destacando el esfuerzo por llevar a cabo eventos y proyectos deportivos en diversas regiones, garantizando así que el deporte no sea solo un privilegio de la capital, sino un derecho accesible para todos los chilenos, independientemente de su ubicación.

— ¿Qué evaluación hace del trabajo realizado por el Ministerio del Deporte durante esta administración, a pocos meses del fin del gobierno?

Bueno, es un balance que uno tiene que hacerlo entendiendo las circunstancias y los desafíos que nos han tocado, pero también con mucha convicción del trabajo realizado, del despliegue territorial, de las capacidades que se han puesto a disposición del deporte, tanto en la dimensión formativa, de género, de eventos deportivos y de competencias. Por lo tanto, yo creo que hay un cúmulo de acciones que permiten entregar una visión bastante integral de lo que ha sido esta gestión.

— ¿Cuáles son los elementos más significativos del legado que dejaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023?

Los Panamericanos y Parapanamericanos nos dejaron una muy buena infraestructura, nos permitieron tener presencia nacional, nos ayudadaron visibilizar el deporte en sus distintas disciplinas, nos permitieron tener un público muy entusiasta. Asimismo, nos permitieron una puesta en escena muy profesional, y yo creo que todo ese aprendizaje, más la inversión realizada, es parte de este legado que nos ayuda a enfrentar los desafíos siguientes.

— Respecto a infraestructura, ¿qué avances destacarías en regiones, especialmente pensando en descentralización?

Hemos fortalecido programas como Promesas Chile, apoyado los Juegos Deportivos Escolares y, junto al Comité Olímpico y Paralímpico, dimos soporte a nuestras delegaciones en los Juegos de París. Tuvimos más disciplinas presentes y muy buenos resultados. También seguimos trabajando para potenciar el mundo federado con apoyo técnico, competencias y entrenamientos.

— ¿Chile podría aspirar a ser sede de unos Juegos Olímpicos?

Creo que eso es un paso que, sin duda, uno podría pensarlo. Pero primero hay que ir consolidando etapas, hay que ir cumpliendo ciertas exigencias, ciertos desafíos. La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos dio una primera tremenda experiencia en cuanto a lo que es albergar un evento de carácter multideportivo. No es sencillo. Es muy complejo. Eso fue algo que permitió instalar esta experiencia y proyectarla.

— ¿Qué importancia tuvo el proceso de reforma de la BecaAR?

Lo que ha ocurrido con la beca Proddar, que ahora se denomina BecaAR, es que se ha hecho una revisión de varios aspectos. Algunos, que por cierto eran solicitados durante mucho tiempo, como por ejemplo que en caso de tener una lesión grave, que implique una cirugía, se puedan extender los meses de apoyo, los meses en los que el deportista pueda estar recibiendo este beneficio. Se ha hecho una revisión de la posibilidad de extender esta beca para quienes estén estudiando una carrera universitaria, técnica, en fin, y que eso también tenga una posibilidad de ampliar este apoyo, entendiendo también que el proceso de formación se hace en paralelo con el deportivo, y que eso también es muy importante. Así que son varios los aspectos que se han revisado, además de los criterios también de selección para poder optar a esta beca.

— Uno de los focos de su gestión ha sido la descentralización. ¿Cómo se ha materializado esto?

Nosotros entendemos que el país necesita y requiere de una mirada muy amplia, con mucha equidad territorial. En ese sentido, lo que ha estado ocurriendo también es muy relevante. Por ejemplo, el caso del estadio de Iquique, el caso del estadio de San Felipe, del estadio de Calama, del estadio de Coyhaique, del estadio de Punta Arenas, en fin. Hay un conjunto de iniciativas que van de alguna manera materializando también ese esfuerzo. No solo en infraestructura, sino que también en actividades. El caso de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, por ejemplo, tuvo una sede muy relevante en el Biobío, y fue muy importante para nosotros poder estar presentes en regiones y poder estar también ejecutando programas, actividades, iniciativas.

— Y en términos de inclusión, ¿cómo ha manejado su ministerio la promoción del deporte en las comunidades más vulnerables o en zonas rurales?

El desarrollo del deporte no debe quedarse solo en los grandes centros urbanos. Durante esta gestión, hemos trabajado en zonas rurales y alejadas, donde el acceso a actividades deportivas es limitado. Desde la construcción de nuevas infraestructuras, hasta programas formativos en localidades como Pachica, Paihuano, Puerto Fuy, hemos logrado acercar el deporte a esos lugares, contribuyendo con una mirada inclusiva que, sin duda, sigue siendo un desafío.

— En relación con el futuro, ¿cómo ve a Chile en el contexto internacional del deporte?

Chile ha ganado mucha credibilidad en los últimos años en cuanto a su capacidad organizativa. El país ha demostrado que, con la infraestructura adecuada y el apoyo institucional, es capaz de organizar grandes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos. Esto abre la puerta para futuros proyectos internacionales, como la posibilidad de postularse a la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, que seguimos impulsando.