RED Movilidad suma 90 buses eléctricos a zona sur de Región Metropolitana

Un importante paso hacia la modernización del transporte público en la zona sur de Santiago dio el Directorio de Transporte Público Metropolitano, con la incorporación de cerca de 90 nuevos buses eléctricos al sistema RED Movilidad.

A partir de este sábado, estos vehículos reemplazaron a los antiguos buses diésel, mejorando el estándar de viaje para vecinos y vecinas de Puente Alto, La Florida, La Pintana y La Granja, entre otras comunas.

Los recorridos 325, E12, E13, E15c y E16 comenzaron a operar exclusivamente con buses eléctricos, en el marco del plan de renovación tecnológica que, de manera gradual, incorporará mil 800 nuevos vehículos en diferentes sectores de Santiago. Este cambio apunta a una ciudad más limpia, con recorridos silenciosos y amigables con el medioambiente.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que “la modernización del transporte va a mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Creo que es un acto de justicia social y territorial, toda vez que los vecinos y vecinas de la zona sur de Santiago, que muchas veces fueron postergados, hoy día van a tener los buses de más alto estándar, con condiciones privilegiadas desde el punto de vista de la conectividad de los servicios, acceso a Wi-Fi, puntos de carga, lo que demuestra que, si trabajamos con el sector privado, generamos condiciones para una ciudad que efectivamente responda a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó.

La llegada de estos nuevos buses eléctricos coincide con la incorporación al sistema RED Movilidad de la empresa Gran Américas Santiago, que desde este sábado asumió la administración del terminal de buses Gabriela, en la comuna de Puente Alto.

Por su parte, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó “este paso hacia la modernización y la consolidación de la electromovilidad es posible gracias a la inversión privada y a las alianzas público-privadas que permiten que, solo en la comuna de Puente Alto (la más grande del país), podamos pasar de un 72% a un 100% de buses con estándar RED hacia fines de este año”.

Actualmente, el sistema cuenta con dos mil 555 buses eléctricos (38%) y, con esta incorporación, se llega a un total de dos mil 684, lo que permitirá reducir la antigüedad promedio de la flota, que hoy es de 6 años y llegará a 3 años en 2025.

Para marzo de 2025, se proyecta que el 68% de la flota del sistema RED Movilidad será eléctrica, con un total estimado de cuatro mil 400 buses eléctricos en circulación. Es decir, 2 de cada 3 buses que circulen por Santiago serán eléctricos.