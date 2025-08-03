Tragedia en El Teniente: confirman hallazgo de dos cuerpos más y mantienen búsqueda de mineros desaparecidos

La madrugada de este domingo trajo consigo un amargo desenlace en la mina El Teniente. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó el hallazgo sin vida de dos trabajadores más entre los atrapados desde el jueves pasado, cuando a las 17:34 horas colapsó una galería del yacimiento ubicado en el sector Andesita.

Con este descubrimiento, la cifra de víctimas fatales asciende a cuatro, mientras persisten los esfuerzos por localizar con vida a los dos mineros que aún permanecen desaparecidos. Más de cien especialistas, incluyendo equipos de rescate vertical y personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI, continúan trabajando contra reloj en el operativo.

El fiscal Cubillos reveló además la identidad de una de las víctimas reportadas el sábado: se trata de Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para los procedimientos forenses correspondientes.

En un comunicado oficial, Codelco expresó su profundo pesar: “Entendemos y hacemos nuestro el dolor que estas horas amargas provocan a los seres queridos de Gonzalo, anhelamos que sientan el cariño de todo Codelco y de la familia minera”.

La empresa agregó: “Lamentamos profundamente el hallazgo de otros dos compañeros sin vida, cuya identidad será determinada por las autoridades competentes”.

Las labores de rescate han requerido la remoción de 2 mil 650 toneladas de material desde el colapso estructural. Hasta el sábado, la única víctima identificada era Pablo Marín Tapia, padre de tres hijos e oriundo de Illapel, empleado de Salfa Montajes y contratista de Codelco. El accidente dejó además nueve heridos.

Cabe destacar que los cinco trabajadores desaparecidos inicialmente (tres de los cuales ya fueron hallados sin vida) pertenecían a la constructora Gardilcic, otra empresa contratista de la cuprífera estatal.

La conmoción generada por esta tragedia ha resonado en todo el país. Diversas organizaciones sindicales han alzado la voz exigiendo mejoras en las condiciones de seguridad minera.

Desde Rancagua, el Presidente Gabriel Boric fue enfático: “Toda atribución de responsabilidades… se tiene que saber. Tiene que haber justicia y claridad. Pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate”.

Mientras los equipos de emergencia continúan su incansable labor, la comunidad minera y el país entero mantienen la esperanza de encontrar con vida a los dos trabajadores que aún faltan por localizar.