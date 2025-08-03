Ucrania ataca con drones depósito petrolero ruso

“Sochi sufrió un ataque con drones por parte del régimen de Kiev esta noche”, indicó en Telegram el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. El dron habría impactado un tanque de petróleo, lo que provocó un incendio, por lo que las autoridades movilizaron a 127 bomberos para apagarlo.

El gobernador de Krasnodar aseguró que este ataque sería el último que Ucrania realiza contra una infraestructura energética rusa, y que es parte de la estrategia de Kiev en su defensa contra las fuerzas rusas. Los ataques contra Sochi, situada a más de 500 km del frente ucraniano, son raros en comparación con otras ciudades rusas.

Imágenes, difundidas por medios rusos pero cuya autenticidad la AFP no pudo verificar, mostraban un incendio y densas columnas de humo negro.

El tráfico aéreo fue interrumpido en el aeropuerto de Sochi, que fue reanudado más tarde, según la agencia rusa de regulación del transporte aéreo, Rosaviatsia. Por su parte, Ucrania aún no comenta el incendio declarado la noche del sábado al domingo.

El país había advertido que intensificaría sus ataques contra Rusia en respuesta a la multiplicación de ataques rusos que provocaron la muerte de decenas de civiles.

Ucrania ataca regularmente las infraestructuras energéticas rusas, las de petróleo y gas principalmente, en respuesta a los ataques hacia su territorio que desencadenó Rusia desde febrero de 2022.