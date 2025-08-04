Alianza Mundial Aymara hace un llamado a la Cumbre de las Regiones 2025 para incorporar a pueblos indígenas en la descentralización nacional

Con un conversatorio de descentralización que contará con los candidatos presidenciales Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara, se realizará este lunes en el Teatro Biobío de Concepción la Cumbre de las Regiones 2025. Un evento que buscará impulsar un nuevo modelo de desarrollo desde y para las regiones.

En ese contexto, la Alianza Mundial Aymara, organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la cultura, lengua, derechos y autodeterminación del pueblo aymara, hizo un llamado para la instancia.

“Desde nuestra cosmovisión y experiencia territorial, consideramos que esta Cumbre representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente descentralizado, participativo y plurinacional, en el que las regiones y los pueblos indígenas sean protagonistas activos de las transformaciones que el país necesita”, expresaron en una declaración.

Además, el presidente de la AMA, Juan Carlos Hernández Caycho, expresó como pueden aportar al proceso. “La descentralización no será completa si no incorpora con fuerza y decisión la voz de los pueblos originarios. Nuestra historia milenaria, nuestras formas de organización comunitaria y nuestra visión armónica del desarrollo pueden y deben enriquecer el proceso regionalista que se impulsa desde esta Cumbre”, señaló.

Durante esta instancia, la organización envió un mensaje oficial a las autoridades participantes, destacando la importancia de incorporar criterios de equidad cultural, participación indígena con poder de decisión, y financiamiento directo a las iniciativas lideradas por nuestras propias comunidades.

“No hay verdadero progreso si se niega la identidad. No hay desarrollo si se margina la espiritualidad, la lengua y la sabiduría de los pueblos que han habitado estos territorios mucho antes de la República”, apuntaron.