Armas nucleares y ultimátums: el peligroso juego de Trump y Putin que revive la Guerra Fría

La sombra de la guerra nuclear volvió a asomarse en el horizonte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el despliegue de dos submarinos nucleares en las cercanías de Rusia, reavivando los peores miedos de la Guerra Fría.

Según Trump, este movimiento responde a que “están en la región, donde deben estar”. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su ubicación exacta y si se trata de submarinos de propulsión nuclear o armados con ojivas atómicas.

Las razones que motivaron al magnate republicano a revivir los peores fantasmas de la Guerra Fría y la amenaza nuclear fue un tenso cruce de declaraciones con el expresidente ruso Dimitri Medvédev, uno de los críticos más duros de Occidente dentro del Kremlin. La disputa comenzó cuando Trump redujo drásticamente el plazo que había dado a Moscú para alcanzar un alto al fuego o un acuerdo de paz en Ucrania: de 50 días a “10 o 12”, plazo que expira esta misma semana.

La respuesta de Medvédev fue inmediata, advirtiendo que cualquier ultimátum constituía “una amenaza y un paso hacia la guerra” con Estados Unidos. “Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días… Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país”, escribió el lunes en su cuenta de X.

Trump no tardó en responder, calificando esas declaraciones de “tontas e incendiarias” así como “altamente provocadoras” y advirtiendo a Medvédev que “cuidara sus palabras” porque estaba entrando en “un terreno muy peligroso”. En su plataforma Truth Social, el mandatario norteamericano recordó que “las palabras son muy importantes y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas” y que esperaba que este no fuera uno de esos casos.

El pasado 14 de julio, Trump dio a Putin un plazo de 50 días para negociar un alto el fuego con Ucrania o, de lo contrario, se enfrentaría a un arancel del 100% dirigido a las naciones que compran petróleo y gas a Rusia. No obstante, fue durante su reciente viaje a Escocia, que el mandatario norteamericano recortó este plazo.

En esa misma línea, el senador republicano Lindsey Graham presentó un proyecto de ley en el Congreso que, de aprobarse, supondría para los países que importan gas ruso, como India, un arancel de la friolera del 500%.

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov llamó a la prudencia en la retórica nuclear. Subrayó que “en una guerra nuclear no puede haber vencedores” y que el Kremlin no considera que haya en este momento una escalada entre las potencias. Asimismo, Peskov aseguró que se trata de un tema “muy complejo y sensible” que debe tratarse con extrema cautela, y recordó que los submarinos nucleares estadounidenses “siempre están en alerta” como parte de su despliegue habitual.

Pero el despliegue de estos submarinos no fue el único anunció que realizó el jefe de la Casa Blanca. También señaló que su enviado especial para Medio Oriente, Steve Wittkof, visitará el Kremlin en los próximos días.

Cuando los periodistas le preguntaron cuál sería el mensaje de Witkoff a Moscú y si había algo que Rusia pudiera hacer para evitar las sanciones, Trump respondió: “Sí, llegar a un acuerdo para que dejen de morir personas”. “Están muriendo muchísimos soldados rusos y lo mismo en Ucrania, un número menor, pero aún así, miles y miles de personas… Es mucha gente la que muere en esa guerra ridícula”, afirmó.

Peskov también confirmó que Rusia está dispuesta a recibir esta semana en Moscú al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien podría reunirse directamente con el presidente Vladimir Putin antes de que venza el ultimátum de Trump el próximo 8 de agosto. De acuerdo al Kremlin, “el diálogo continúa” y sigue habiendo canales para intentar mediar en la búsqueda de una solución política al conflicto.

A pesar de lo anterior, el también actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia añadió poco después en Telegram: “Que recuerde sus películas favoritas sobre ‘Muertos vivientes’ y también qué peligroso puede ser la mano muerta”.

El sistema ruso “Perímetro”, también conocido como “Mano muerta”, es un sistema de control nuclear desarrollado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría y que según las declaraciones de Peskov, seguiría activo. Su propósito es asegurar una respuesta nuclear masiva contra un enemigo incluso si el alto mando militar y político de Rusia fuera aniquilado en un primer ataque sorpresa.

Por su parte, Zelensky agradeció la determinación de Trump por alcanzar una paz en Ucrania. Declaraciones que distan mucho de las que realizaba un par de meses atrás.

El frente cuenta una historia muy distinta

La guerra en Ucrania sigue intensificándose. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han logrado avances significativos en el frente oriental, reclamando el control de la estratégica ciudad de Chasiv Yar —aunque Kiev lo desmiente— y penetrando en la ciudad clave de Pokrovsk.

Entre el 1 y el 29 de julio, Moscú ganó más de 500 km cuadrados de territorio a lo largo del frente, su mayor ritmo en un año. Así, hasta julio, las tropas rusas han logrado ocupar aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.

Julio también marcó un récord sin precedentes en el uso de drones: Rusia lanzó más de 6 mil en un solo mes, superando todo lo que había desplegado entre enero y octubre del año pasado y los más de 5 mil que lanzó en junio. Estos ataques, combinados con misiles, han golpeado ciudades como Kiev y Dnipró, pero también muchas otras en toda Ucrania, dejando decenas de civiles muertos, incluidos niños.

Ucrania, por su parte, ha intensificado sus propios ataques con drones sobre territorio ruso, alcanzando incluso la ciudad de Sochi, a más de 500 kilómetros del frente, en una zona que rara vez había sido objetivo de operaciones ucranianas.

El presidente Volodímir Zelensky denunció además que en las filas rusas participan mercenarios extranjeros provenientes de países como China, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y varias naciones africanas lo que, según él, confirma la dificultad de Moscú para sostener su ofensiva únicamente con personal propio.

Los otros frentes de lucha de Putin

Mientras tanto, el frente económico se convierte en un campo de batalla paralelo. La economía rusa, que había crecido por encima del 4% anual gracias a los altos precios del petróleo y al gasto militar, muestra signos claros de agotamiento.

El ministro de Economía ruso ya habló de un inminente riesgo de recesión —o “enfriamiento”, como prefiere llamarlo Putin— mientras la inflación y la falta de inversión civil golpean al país. Los fondos soberanos, alimentados durante dos décadas por las exportaciones de hidrocarburos se están agotando y muchos analistas señalan que el crecimiento de 2023 y 2024 es ahora insostenible.

Es precisamente en este punto donde Trump ha dirigido sus amenazas: aranceles de hasta el 100% para países que compren petróleo ruso, lo que apunta directamente a India y China. India es el segundo mayor comprador de crudo de Moscú después de China. Washington acusa a Nueva Delhi de “financiar la guerra” y ya ha impuesto un arancel del 25% a productos indios. El gobierno indio, sin embargo, defiende su política como una decisión de interés nacional que ayudó a estabilizar los precios globales del petróleo.

En el plano geopolítico, la influencia de Rusia se ha reducido en varias regiones donde antes proyectaba poder: perdió posiciones en Siria con la caída de Al-Assad, dejó a Armenia a su suerte frente a Azerbaiyán, y ha visto deteriorarse sus relaciones con varias ex repúblicas soviéticas.

Pese aquello, Putin sigue contando con China o más bien China sigue sosteniendo a Putin, pues desde el 1 de agosto participan en maniobras navales conjuntas en Vladivostok, incluso desplegando un submarino propio en aguas rusas. Expertos señalan que Pekín no busca una victoria rusa en Ucrania, sino mantenerla debilitada y dependiente, atrapada en un conflicto que distraiga la atención estratégica de Estados Unidos.

En este complejo tablero, el despliegue de submarinos nucleares estadounidenses, el cruce de amenazas entre Trump y Medvédev, el avance militar ruso en Ucrania y la presión económica global contra Moscú configuran un escenario en el que la tensión política, militar y diplomática crece a diario. Un equilibrio precario en el que cualquier paso en falso podría tener consecuencias terribles de alcance global.