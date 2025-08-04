Camila Miranda (FA) y descuelgues en campaña de Matthei: "Es algo que no verán en la candidatura Jeannette Jara"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Camila Miranda, militante del Frente Amplio y coordinadora de contenidos del equipo de campaña de Jeannette Jara, analizó el escenario presidencial y se refirió a las primeras líneas que dibujan en el equipo.

“Los desafíos de contenido y programático tienen que ver con cómo las visiones que compartimos en el sector de la amplia centro izquierda y que además tienen que ser mucho más amplios todavía, porque son propuestas para todo Chile, se traducen en medidas que le hagan sentido a la población”, señaló en primera instancia.

En cuanto a acciones concretas, sostuvo que: “Vamos (…) a ofrecer resultados a los problemas que hoy día estamos vivenciando todos los chilenos y los chilenos”.

Respecto a las diferencias de campaña entre la del Presidente Gabriel Boric y la Jara, que ha sido señalada por plantearse desde la “gradualidad”, afirmó que la candidata del pacto Unidad por Chile “hace una síntesis en su propia experiencia vital y política del nuevo momento en el que estamos, un momento que requiere construir confianza y canales con la ciudadanía, porque no hay que olvidar que hay una crítica legítima de la política. Porque se han hecho planteamientos que luego no han logrado tener resultados, lo que va fracturando y minando las confianzas. Para ir reconstruyendo las confianza hay que pensar en cuatro años, pero también hay que pensar en más largo plazo y por eso estamos abocados y abocadas a que los compromisos que hoy día planteemos, tengamos la posibilidad de cumplirlos”.

“Las otras construcciones programáticas (de Boric) tuvieron lugar en un contexto que venía de mucha movilización social, que venía de un intento de cambio constitucional. Entonces, venía de un camino específico del país donde se intentó hacer cambios un poco más estructurales, pero yo creo que Jeannette Jara también demuestra que uno puede ir en esa dirección a través de acciones concretas y, uno podría decir, con la lupa más pequeña, pero en realidad son muy notorias como, por ejemplo, poder decir que desde septiembre y enero las personas van a tener mejores pensiones”, agregó.

Sobre los dichos de Luis Eduardo Escobar sobre salario mínimo, aseguró: “El consenso dentro del equipo es que llegar a $750 mil en cuatro años es bien difícil (…) se trata de combinar las posibilidades del crecimiento para poder sostener la propuesta de este sueldo vital que nos parece de total justicia (…). Lo que plantea Escobar, el economista, es que tenemos que considerar también, a propósito de la discusión de cómo sostenemos el sueldo vital, que tenemos que asegurar que Chile crezca para eso”.

En medio del debate del crecimiento y consultada sobre la distinción entre la propuesta del oficialismo y la oposición, señaló que “últimamente han habido hartos debates con cariz económico y claramente la palabra crecimiento parece ser que la compartimos todas y todos, porque hay una realidad en el país“.

“Pero el crecimiento no es cualquier crecimiento, primero es con apellido y luego el tipo de crecimiento. Una cosa son los resultados del crecimiento, para quienes llegan, ese es el apellido, que llegue a todas las mesas de las familias chilenas y otra tiene que ver con el cómo. Y en el cómo, si uno sigue expandiendo las recetas actuales, vamos a tener el mismo resultado“, dijo.

“Si tú no diversificas tecnología, si tú no metes más conocimiento, si no te preocupas de la educación, difícilmente vamos a tener un impulso de crecimiento, que además sea democratizante, pero que efectivamente permita que sostengamos el sueldo vital. Entonces, si uno no mete recursos en inversión en I+D, difícilmente vamos a poder tener el resultado. Cuando te hablan de crecimiento en las derechas, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, hablan de desregulación, hablan de no discutir cómo se distribuye hoy día el dinero en Chile a través de limitar la discusión tributaria, por ejemplo, o sea, dicen la respuesta es menos impuestos, yo vengo escuchando esa respuesta hace 20 años”, enfatizó la militante del FA.

Además, señaló que existe distancia entre las mismas derechas. “Hay diferencias muy concretas. Diría que hay diferencias también entre las derechas cuando dicen crecimiento, hoy día todavía no tenemos tan claro si Evelyn Matthei comparte la idea de José Antonio Kast, si el grupo que apoya Matthei comparte las mismas ideas. Hoy día estamos viendo descuelgues y es algo que no van a ver en la candidatura Jeannette Jara donde hay una coalición bastante amplia, consolidada y tratando de ser más amplia todavía, porque ha habido la posibilidad de, con un objetivo común, que es el bienestar del país, construir dentro de la diferencia”, dijo.

En relación a la propuesta de José Antonio Kast de reducir impuestos y de Franco Parisi de despedir trabajadores del sector público para alivianar gastos del Estado enfatizó que “se trata de declaraciones bastante irresponsables porque ese tipo de disminución tiene que primero estar sumamente fundado y además es incoherente con las proposiciones que luego hacen, cuando dicen, ‘tenemos que poner el foco en seguridad’, ‘compartimos entre todos que tenemos urgencia en salud’, ¿de qué manera las van a resolver?”.

“En el caso de Franco Parisi, él ha sido experto en hacer declaraciones que todavía no sabemos cómo las va a materializar, parece hoy día estar a la moda decir que la solución es despedir trabajadores y trabajadoras del Estado cuando necesitamos más capacidad, por ejemplo, para responder a los tiempos de espera, cuando necesitamos, probablemente, con mayor determinación que nuestros trabajadores y trabajadoras del Estado cuenten con herramientas tecnológicas para aplicarlo en su trabajo para que las personas vean los frutos del Estado respondiéndoles (…) son declaraciones que pueden en el click inicial tener harta popularidad, pero la responsabilidad de plantearse como posible presidente del país requiere también justificar y decir qué es lo que va a recortar con responsabilidad de cara al país”, aseguró.