"Carente de sensibilidad social": diputado y líder sindical argentino critica veto de Milei a leyes a favor de jubilados

El presidente de Argentina, Javier Milei, la madrugada de este lunes vetó por decreto las tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio —que otorgaban beneficios a los jubilados y personas con discapacidad— argumentando “graves deficiencias técnicas” y la intención de evitar que “el Gobierno recurra a prácticas inconducentes del pasado“. La medida fue calificada por el diputado y líder sindical, Hugo Yasky, como “absolutamente carente de sensibilidad social”, acusando al mandatario de “crueldad” y de intentar “desconocer la división de poderes”.

En Argentina, la mayoría de los jubilados reciben una pensión que está por debajo de la línea de pobreza. A esto se suman los recortes en beneficios sociales y subsidios que ha ejecutado el gobierno de Milei, generando una crisis y desesperación en miles de hogares, situación que ha provocado movilización constante de jubilados demandando mejores pensiones.

Por lo anterior, el Parlamento trasandino había aprobado el pasado 10 de julio un incremento “excepcional y de emergencia” del 7,2 % para las jubilaciones. Además de una ley que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, lo que permitía a los adultos mayores acceder a una pensión aún cuando no contaran con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Así también, se aprobó una ley que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obligaba al gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

Según el decreto firmado por Milei, “los proyectos de ley implican gastos exorbitantes sin partida presupuestaria, lo que obligaría al gobierno a acudir a emisión monetaria sin respaldo, aumentos de impuestos o endeudamiento, fórmulas ya comprobadas como ineficaces”.

Con esta decisión, el mandatario impidió la entrada en vigor de estas tres iniciativas clave, golpeando nuevamente a las jubilaciones, las que han sido uno de los principales recortes del gasto público durante el gobierno de Javier Milei.

Para anular el veto presidencial, el Congreso Nacional debe conseguir el respaldo de dos tercios de ambas cámaras. Si esto ocurriera, el Ejecutivo tendría que promulgar la ley, puesto que así lo determina el artículo 83 de la Constitución Nacional de Argentina. No obstante, Milei ya anticipó que si el Congreso ratifica la iniciativa, presentará una acción judicial, lo que alargaría en meses o incluso años la entrada en vigor del proyecto que va en beneficio de los jubilados y personas con discapacidad.

Las críticas a la decisión de Milei

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, sostuvo que el veto de Milei es “absolutamente carente de sensibilidad social”.

“Estas leyes que significan una pequeña mejora para los jubilados fueron votadas por prácticamente todos los bloques, incluidos opositores y algunos diputados que pertenecen al oficialismo, de manera tal que fueron leyes que obtuvieron amplio respaldo”, detalló el parlamentario trasandino.

Para el secretario general de la CTA, las acciones de Milei son un acto “no solamente de crueldad hacia los jubilados, sino que también un intento de desconocer la división de poderes en la Argentina“. “Hoy el gobierno trata de presionar a muchos gobernadores para que disciplinen el voto para sostener el veto, sin embargo, está el final abierto”, agregó.

Acerca de la eventual judicialización del veto con el que amenazó Milei, Yasky aseveró que es una “manera inmoral de ganar tiempo”. Asimismo, puntualizó que los jubilados no tienen tiempo.

“Están en el periodo del final de su vida que hoy los somete a condiciones dramáticas. Pensemos que además de los recortes que sufrieron en sus haberes, han perdido el suministro de los remedios que el sector público y el Estado les garantizaba de forma gratuita. Todos sabemos el alto costo de los medicamentos y cómo incide esto para quienes tienen ingresos tan limitados, de manera que adelanta que va a ir a la justicia sabiendo que esa va a ser una demanda que el Estado Nacional va a perder porque no hay manera que la justicia convalide esto”, aseguró.

El líder sindical y parlamentario señaló que las decisiones de Milei “parecen como un capricho de un déspota, pero lo hace a sabiendas de que sí puede lograr que durante años se tramiten los pasillos de los tribunales una causa que el único sentido que tiene es postergar por un par de años la posibilidad de que los jubilados cobren“.

“Es un acto que demuestra claramente que hoy la Argentina es gobernada por un autócrata”, subrayó.

En tanto, Yasky se refirió a la represión estatal de las que han sido víctimas los jubilados en las últimas movilizaciones: “Hemos tenido reiteradas situaciones de represión que, lamentablemente, el gobierno intenta naturalizar. Quieren mostrar esas represiones como algo normal, como algo habitual. Es un hecho que no solamente produce indignación y rechazo, sino que también empieza a desgastar la imagen del gobierno ante la sociedad. Al principio, cuando fueron las primeras represiones, había como cierta toma a distancia del ciudadano común. Hoy, en todas las encuestas de opinión, la inmensa mayoría de los argentinos repudia y rechaza estos métodos represivos”.