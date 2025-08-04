Caso Convenios y promesa incumplida de eliminar a delegados marcan debate presidencial sobre descentralización

Descentralización fue el principal tema a debatir en el nuevo foro organizado en el marco de la “Cumbre de las Regiones”, que se lleva a cabo en Concepción, donde nuevamente se vieron las caras los candidatos presidenciales del oficialismo Jeannette Jara, de Chile Vamos, Evelyn Matthei y del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Si bien se habló de propuestas para avanzar en este objetivo, gran parte de la discusión se centró en los motivos que provocaron que esta promesa fracasara.

Jara apuntó contra la concentración de recursos como un tope para el desarrollo del país. En esa línea, propuso aumentar los fondos de investigación en las universidades regionales, fortalecer la infraestructura vial y logística, avanzar en reducir brechas con la ruralidad y adecuaciones a la ley de gobiernos regionales.

Así, planteó que lo que falta para avanzar en este proceso es una mayor “voluntad política“. “Ustedes saben que los gobiernos han organizado varias veces comités de descentralización donde se reúnen las distintas carteras ministeriales para ponerse de acuerdo en lo que se va a traspasar a los gobiernos regionales. Y lo que nos ocurre es que no se quiere traspasar aquello que puede considerarse relevante desde parte del poder central, sino que por el contrario, muchas veces se traspasa de lo que alguna autoridad desde el centro no se quiere hacer cargo”, aseveró.

Por su parte, el abanderado republicano propuso fortalecer contralorías regionales, una auditoria obligatoria al final de cada mandato, seguimiento y resultados medibles de los convenios e incluso vincular presupuesto regional con desempeño.

A su turno, Kast emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric, quién incluso durante su primer año de gobierno prometió acabar con la figura del delegado presidencial para fortalecer el rol de los gobernadores regionales. Es más, el candidato aseguró que el Ejecutivo “entregó a las regiones a la corrupción“, acusando que el caso Convenios no fue un error, sino un “diseño”.

“Prometió terminar con la descentralización, anunció entre aplausos que eliminaría los delegados presidenciales, a diferencia de lo que hice yo, que me fui con alguna pifia por ahí. Yo dije lo contrario. Auguró también que las regiones tendrían poder, recursos y libertad. Hoy, a meses de terminar su mandato, la pregunta al Presidente Gabriel Boric es inevitable: ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué quedó de ese discurso grandilocuente de hace cuatro años? La respuesta es muy clara, quedó en nada”, sostuvo.

Para Kast, la descentralización no fracasó por falta de leyes, sino por el gobierno.

Evelyn Matthei, por su parte, fiel a su estilo, llegó con una presentación para explicar por qué la centroderecha cree en la descentralización. Aludió entonces a que éstas conocen mejor sus realidades y que el centralismo bloquea su potencial productivo. Por tanto, dijo ver este proceso como una oportunidad para mejorar el país pero “sin romper la unidad”.

Si bien señaló que los municipios y gobiernos regionales deben tener atribuciones reales y recursos, también respaldó que exista más rendición de cuentas recordando lo que fue el daño del caso Convenios a la figura de los gobernadores.

Junto con ello, se mostró dispuesta a que la administración de turno mantenga un representante por región que permita articular la respuesta, principalmente, ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico.

“La estrategia nacional contra el crimen organizado tiene que ser central. Obviamente que las regiones y los alcaldes conocen mejor su realidad y, por lo tanto, saben que en el norte hay robo de cobre, en el sur robo de madera, de salmones, etcétera, pero creo que ahí tiene que haber un delegado presidencial o alguna figura que permita enfrentar el tema de la seguridad con un liderazgo operativo”, propuso.

Cruce Jara – Kast

También hubo espacio para interpelaciones cruzadas. Fue la carta oficialista quién reprochó a sus contendores, principalmente a José Antonio Kast, el repetir el tono y discurso en los últimos foros.

“Si vamos a seguir haciendo foros para que se repitan tres o cuatro ideas, donde todos son apitutados, todos son corruptos menos yo, todos tienen problemas menos yo. Yo no he hecho ni esto, ni esto otro, yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país”, lamentó Jara.

En respuesta, Kast apeló a que existen problemáticas que cruzan distintas áreas. “La candidata Jeannette Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros cuando hay cuatro años de estancamiento, cuando hay cuatro años de mayor desempleo, cuando siguen muriendo las personas en lista de espera, cuando hemos visto el fraude permanente a través de fundaciones. Y todo eso redunda en la peor calidad de vida de las personas”, defendió.