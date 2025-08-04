Existe un cierto consenso de que la polÃ­tica chilena ha ido teniendo un gradual declive en la calidad de su ejercicio, siendo probablemente la peor expresiÃ³n el tipo de argumentos y prÃ¡cticas que hemos visto durante el Ãºltimo periodo parlamentario.Â PresenciamosÂ con mayor frecuencia insultos, puestas en escena payasescas, falta de argumentaciÃ³n, inconsecuencia y otras. Por eso decÃ­amos el otro dÃ­a, a propÃ³sito de la inaceptable operaciÃ³n en redes contra Evelyn Matthei, que lamentablemente no solo estÃ¡bamos viendo a bots hacer polÃ­tica, sino tambiÃ©n a dirigentes polÃ­ticos que parecerÃ­an hechos a imagen y semejanza de los bots.

Ciertamente estos dirigentes no son solo el problema en sÃ­ mismo, sino el sÃ­ntoma de deficiencias mÃ¡s profundas. Por razones complejas y de larga data, hemos ido asistiendo a una desafecciÃ³n entre la polÃ­tica y la ciudadanÃ­a â€“que hace seis aÃ±os se expresÃ³ como estallido social y cuyos motivos se mantienen-, una comunidad cada vez mÃ¡s individualista e incapaz de ver la relaciÃ³n entre los asuntos polÃ­ticos y su vida cotidiana, la peligrosa y violenta estigmatizaciÃ³n de grupos a los cuales se culpa del conjunto de los problemas sociales, entre otras expresiones de deterioro. Y junto a ellos, el debilitamiento de los partidos polÃ­ticos, respecto a loÂ cual no hay que perderse: el hecho que la ciudadanÃ­a los evalÃºe mal no debe hacernos olvidar que son imprescindibles, puesto que la otra opciÃ³n es la oferta de caudillos y soluciones mÃ¡gicas que, ya sabemos de antemano, no resolverÃ¡n los problemas y solo empeorarÃ¡n las situaciones.

Estos partidos, en circunstancias ideales, deberÃ­an tomar las medidas para corregir la decadencia que hemos presenciado en este periodo legislativo, pero estamos constatando cÃ³mo ahora estÃ¡n tomando decisiones que profundizan el problema, por mera conveniencia electoral. AsÃ­ como vemos a una dirigenta cambiarse de bando, asÃ­ como quien cambia de chaqueta, solo para ser reelegida, vemos a otros partidos que estÃ¡n asegurando cupos a personas que no han mostrado ningÃºn mÃ©rito polÃ­tico para ocupar un cargo tan importante como el de parlamentario. Si bien ninguna actividad humana tiene vedado el acceso al ejercicio polÃ­tico, no es desde el prejucio que se hace este comenrario, ciertos nombres de cantantes que Ãºltimamente han sido mÃ¡s conocidos por sus cuÃ±as altisonantes que por sus mÃ©ritos artÃ­sticos, asÃ­ como una ex vedette a quien no se le conocen opiniones polÃ­ticas consistentes, nos hacen temer fundadamente que si la ciudadanÃ­a sigue premiando este tipo de postulaciones, podrÃ­amos tener un prÃ³ximo congreso nacional todavÃ­a peor que el que tenemos hoy.

La falta de densidad en la prÃ¡ctica polÃ­tica no es solo un problema para los idealistas que desearÃ­an un mejor nivel en la discusiÃ³n. Es el augurio del agravamiento, en vez de la mejorÃ­a, de los problemas que mÃ¡s preocupan a la ciudadanÃ­a. En los temas mÃ¡s relevados por las encuestas â€“seguridad y migraciÃ³n- hemos asistido en los Ãºltimos aÃ±os a una menciÃ³n insÃ³lita de supuestas soluciones que en realidad no resuelven nada, sin que se aprecie la necesidad de que ambas situaciones sean tratadas con seriedad, gradualidad y una polÃ­tica de Estado multisectorial que construya mejorÃ­as en el largo plazo. Todo lo contrario de los ofertones demagÃ³gicos que ya estamos viendo, incluso, en del debate presidencial.