Existe un cierto consenso de que la polÃtica chilena ha ido teniendo un gradual declive en la calidad de su ejercicio, siendo probablemente la peor expresiÃ³n el tipo de argumentos y prÃ¡cticas que hemos visto durante el Ãºltimo periodo parlamentario.Â PresenciamosÂ con mayor frecuencia insultos, puestas en escena payasescas, falta de argumentaciÃ³n, inconsecuencia y otras. Por eso decÃamos el otro dÃa, a propÃ³sito de la inaceptable operaciÃ³n en redes contra Evelyn Matthei, que lamentablemente no solo estÃ¡bamos viendo a bots hacer polÃtica, sino tambiÃ©n a dirigentes polÃticos que parecerÃan hechos a imagen y semejanza de los bots.
Ciertamente estos dirigentes no son solo el problema en sÃ mismo, sino el sÃntoma de deficiencias mÃ¡s profundas. Por razones complejas y de larga data, hemos ido asistiendo a una desafecciÃ³n entre la polÃtica y la ciudadanÃa â€“que hace seis aÃ±os se expresÃ³ como estallido social y cuyos motivos se mantienen-, una comunidad cada vez mÃ¡s individualista e incapaz de ver la relaciÃ³n entre los asuntos polÃticos y su vida cotidiana, la peligrosa y violenta estigmatizaciÃ³n de grupos a los cuales se culpa del conjunto de los problemas sociales, entre otras expresiones de deterioro. Y junto a ellos, el debilitamiento de los partidos polÃticos, respecto a loÂ cual no hay que perderse: el hecho que la ciudadanÃa los evalÃºe mal no debe hacernos olvidar que son imprescindibles, puesto que la otra opciÃ³n es la oferta de caudillos y soluciones mÃ¡gicas que, ya sabemos de antemano, no resolverÃ¡n los problemas y solo empeorarÃ¡n las situaciones.
Estos partidos, en circunstancias ideales, deberÃan tomar las medidas para corregir la decadencia que hemos presenciado en este periodo legislativo, pero estamos constatando cÃ³mo ahora estÃ¡n tomando decisiones que profundizan el problema, por mera conveniencia electoral. AsÃ como vemos a una dirigenta cambiarse de bando, asÃ como quien cambia de chaqueta, solo para ser reelegida, vemos a otros partidos que estÃ¡n asegurando cupos a personas que no han mostrado ningÃºn mÃ©rito polÃtico para ocupar un cargo tan importante como el de parlamentario. Si bien ninguna actividad humana tiene vedado el acceso al ejercicio polÃtico, no es desde el prejucio que se hace este comenrario, ciertos nombres de cantantes que Ãºltimamente han sido mÃ¡s conocidos por sus cuÃ±as altisonantes que por sus mÃ©ritos artÃsticos, asÃ como una ex vedette a quien no se le conocen opiniones polÃticas consistentes, nos hacen temer fundadamente que si la ciudadanÃa sigue premiando este tipo de postulaciones, podrÃamos tener un prÃ³ximo congreso nacional todavÃa peor que el que tenemos hoy.
La falta de densidad en la prÃ¡ctica polÃtica no es solo un problema para los idealistas que desearÃan un mejor nivel en la discusiÃ³n. Es el augurio del agravamiento, en vez de la mejorÃa, de los problemas que mÃ¡s preocupan a la ciudadanÃa. En los temas mÃ¡s relevados por las encuestas â€“seguridad y migraciÃ³n- hemos asistido en los Ãºltimos aÃ±os a una menciÃ³n insÃ³lita de supuestas soluciones que en realidad no resuelven nada, sin que se aprecie la necesidad de que ambas situaciones sean tratadas con seriedad, gradualidad y una polÃtica de Estado multisectorial que construya mejorÃas en el largo plazo. Todo lo contrario de los ofertones demagÃ³gicos que ya estamos viendo, incluso, en del debate presidencial.