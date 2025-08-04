Grieta en la centroizquierda: malestar del FREVS complica acuerdo para lista única del oficialismo

A dos semanas del 18 agosto, plazo para inscribir las listas parlamentarias, los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana (DC) se encuentran en pleno proceso de negociaciones, pero no sin algunos roces entre las distintas colectividades.

La integración de la DC a la candidatura presidencial de Jeannette Jara y a los esfuerzos por conformar una lista parlamentaria única abrieron paso a una serie de pronunciamientos de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), en los que apuntan a la conformación de dos listas oficialistas.

El diputado Jaime Mulet (FREVS) acusó que las negociaciones con el resto de las colectividades “van bien estancadas” y que los partidos más grandes de la coalición de gobierno han tenido pretensiones desmedidas, que han dejado pocas opciones a los más pequeños.

“Todos aceptamos el que tiene mantiene, de manera que los partidos que tienen más parlamentarios parten con ese número. De ahí el crecimiento que plantean algunos de ellos es muy desmedido, o sea, no dan espacio para que otros partidos puedan también crecer”, dijo.

Después de la reunión de coordinación que tuvo lugar este lunes en el Partido Socialista (PS), Mulet aseguró que fijaron como plazo mañana martes para que los secretarios generales entreguen a los presidentes sus propuestas de candidatos en los distintos distritos.

El excandidato presidencial además comentó que es muy complejo construir entendimientos entre nueve partidos, pero que espera que se hagan esfuerzos reales: “Yo espero que sí ocurra y que todos puedan quedar debidamente representados y haciendo una lista que ojalá sea única. Si no es única, habrán dos listas”, advirtió.

La presidenta del FREVS, Flavia Torrealba, fue más allá que Mulet y afirmó en conversación con La Segunda, que “es una ilusión que la izquierda tenga una sola lista”. A juicio de la timonel, ir en dos listas “aumenta la base electoral para la candidatura presidencial y aporta mayores elementos a la competencia de los que aporta una lista única”.

“Creemos que ir en una sola lista es un error grueso político que va a hacer que la centroizquierda se achique y puede provocar un gran descalabro. Es un error pensar que la izquierda se va a alinear, cuando por fuera ya hay dos listas más corriendo”, argumentó.

Integración de la DC: partidos aún no definen cantidad de cupos

Otro de los temas que está marcando las negociaciones parlamentarias es el espacio que tendrá la Democracia Cristiana en la lista única. A la salida de la reunión con el resto de los presidentes de partido, el timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, se declaró conforme con las conversaciones, pero evitó profundizar en los cupos que se entregarán a su colectividad.

Sobre este punto también se refirió la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que en conversación con La Tercera señaló que “cuando se dice que la DC tiene garantizados 22 o 24 cupos, eso no es así”. En esa línea, la senadora recalcó que el acuerdo con la falange no es solo electoral.

“Hay que revisar todas las situaciones que vienen por delante en lo parlamentario, en la negociación, pero sobre todo en lo que significa incorporar a la DC en lo que queremos que debe ser, que es una coalición amplia del progresismo”, expresó.