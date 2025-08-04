Gustavo Gatica confirma interés en competir por un escaño en la Cámara Baja

Desde su trabajo como psicólogo en la Municipalidad de Estación Central, Gustavo Gatica —quien se convirtió en un símbolo del estallido social tras perder la vista en 2019— comienza a proyectar un nuevo camino: postularse al Congreso. El joven de 27 años confirmó su interés en competir por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados, enfocando su eventual candidatura en temas como salud mental, discapacidad y derechos humanos.

“Me encantaría ir en la lista oficialista. Lo que la gente espera de la izquierda es que haya unión bajo el liderazgo de Jeannette Jara, quien además es un liderazgo que a mí me convoca, que me gusta”, expresó Gatica en una entrevista con La Tercera.

Aunque su nombre ha estado inevitablemente ligado a los hechos del estallido social, el también músico enfatizó que su intención no es aprovechar su historia personal como herramienta de campaña. “A mí me gustaría que quizás mucha gente que me conoce por lo que me pasó no se sienta convocada solo por eso, sino más bien por todas estas otras cosas que quiero mostrar en la campaña. Quiero mostrar cuáles son mis ideales, cuáles son mis propuestas“, sostuvo.

Gatica recordó, además, el momento que lo llevó a considerar seriamente la idea de postularse: una conversación espontánea con un taxista. “Tú eres Gustavo Gatica. Mucho gusto, mi hija te admira mucho (…) Tú deberías ser diputado”, le dijo el conductor. “Pasó ese día y al otro día desperté en la mañana pensando en esto. Me quedó dando vueltas la idea y no me la podía sacar de la cabeza”, relató.

La figura de Gatica ha estado marcada por el impacto de los perdigones que recibió en su rostro durante una protesta en noviembre de 2019, hecho por el cual fue formalizado el exuniformado Claudio Crespo. Hoy, sin dejar de lado esa historia, busca abrir un nuevo capítulo desde la representación ciudadana en el Congreso.