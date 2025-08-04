La U recibe a Cobresal en busca de mantenerse al acecho del líder Coquimbo

Nuevamente Universidad de Chile será la encargada de cerrar una fecha del Campeonato Nacional 2025 un día lunes, esta vez cuando reciba a Cobresal a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la 18° jornada.

El cuadro azul buscará un triunfo ante los “mineros” con el objetivo de mantenerse como escolta y al acecho del líder Coquimbo Unido, que parcialmente le aventaja por seis puntos.

De paso, el conjunto estudiantil intentará extender su tremendo registro como dueño de casa, donde ganó sus ocho partidos disputados en el certamen.

Para este cotejo, la U formaría con Gabriel Castellón; Matías Zaldivia, Franco Calderón; Ignacio Tapia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas Assadi.

En tanto, Cobresal llega al encuentro revitalizado tras imponerse por 2-0 como visita ante Deportes La Serena. Además, mantiene una racha favorable ante los azules, con tres triunfos y tres empates desde su última caída en 2022, por Copa Chile.