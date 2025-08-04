Milei firmó de madrugada el decreto que veta leyes de beneficios a jubilados y personas con discapacidad

El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó por decreto en la madrugada del lunes las tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio, que otorgaban beneficios a los jubilados, argumentando “graves deficiencias técnicas” y la intención de evitar que “el Gobierno recurra a prácticas inconducentes del pasado“.

Según el decreto 534/2025, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, “la sanción de los proyectos de ley en examen implicaba gastos exorbitantes sin partida presupuestaria, lo que obligaría al Gobierno a acudir a emisión monetaria sin respaldo, aumentos de impuestos o endeudamiento, fórmulas ya comprobadas como ineficaces a lo largo de más de 100 años de historia”.

Además, Milei alegó graves vicios reglamentarios en la aprobación de las leyes en el Senado, deficiencias técnicas y una previsión de financiamiento insuficiente.

Con esta decisión, el mandatario impidió la entrada en vigor de tres iniciativas clave: una que aumentaba las pensiones, otra que reinstalaba la moratoria jubilatoria (permitiendo jubilarse a personas sin 30 años de cotización), y una tercera que creaba nuevas pensiones no contributivas para personas con discapacidad.

De haberse aplicado, las leyes habrían supuesto un gasto adicional de 7 mil millones de pesos argentinos en 2025 (unos 5,13 millones de dolares) y 17 mil millones en 2026 (12,5 millones de dolares), lo que representaría el 0,9% y el 1,68% del PIB respectivamente, además de un incremento del 6% sobre el gasto previsto, según el propio Milei.