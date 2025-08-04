"Tenemos que ser agnósticos a la política partidista": presidenta de la Sofofa critica carta de empresarios a candidatos de derecha

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, afirmó que el mundo empresarial debe ser “muy cuidadoso” de la política partidista tras la publicación de una carta de un grupo de empresarios que pidió a Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser conformar una lista parlamentaria única.

“Hay que ser muy cuidadosos. Nosotros sí defendemos ideas, defendemos valores, principios que permitan hacer de la empresa un motor de la economía, pero claramente cuando aparecen este tipo de iniciativas que representan a personas individuales, porque ahí no hay ningún dirigente gremial, se tiende a poder generar esa confusión”, declaró Navarro a CNN Chile.

También, recalcó que “nosotros siempre hemos dicho que las dirigentes gremiales tenemos que ser totalmente agnósticos a la política partidista porque representamos a empresas y dentro de las empresas hay distintos sentires políticos que cada persona en su fuero interno puede identificarse, y representamos a casi 5 millones de trabajadores”.

Además, llamó a los gremios a ser muy rigurosos: “Nosotros representamos a la empresa, al empresariado, y en este caso no sé si favorece mucho al sector gremial este tipo de iniciativas, pero son iniciativas personales y también la libertad es algo muy fundamental en el país”.

De todos modos, comentó que desde la Sofofa están muy abiertos para entregar propuestas a todos los candidatos y candidatas. La próxima semana, por ejemplo, desde la Confederación para la Producción y el comercio (CPC) publicarán un documento donde se trabajó con las distintas ramas y sobre el cual “esperamos que eso también sea un incentivo para poner temas relevantes para elevar un poquito la discusión”.

“Yo siento que en años electorales se tiende a vivir muy de la contingencia sin mirada a largo plazo y los gremios empresariales tenemos esa posibilidad de elevar la mirada y mirar un poquito más a largo plazo”, concluyó.