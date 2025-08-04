Tragedia de El Teniente: equipo multidisciplinario inicia investigación penal

Un equipo multidisciplinario, encabezado por la Fiscalía Regional de O’Higgins, iniciará hoy la investigación penal por el derrumbe en El Teniente que provocó la muerte de los trabajadores Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Carioca, Alex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que el equipo se formará hoy y que estará integrado por dos fiscales, analistas criminales, abogados asistentes, personal de apoyo a víctimas y peritos especializados. Además, la Fiscalía se coordinará con la Dirección del Trabajo, la Seremi de Salud y Sernageomin para compartir información y definir líneas investigativas.

“Nuestro trabajo ahora va a centrarse de lleno en la investigación del origen y las causas de este hecho. Vamos a hacer una investigación objetiva, con todo el profesionalismo y apoyo técnico necesario”, anunció el fiscal Cubillos.

Inicialmente, el caso fue catalogado como cuasidelito de homicidio. Al respecto, Cubillos señaló que “no tenemos una hipótesis fija. Vamos a investigar todas las posibles causas, incluyendo los antecedentes levantados por los trabajadores sobre movimientos sísmicos previos”.

El sitio del suceso es el socavón sur de Teniente 7, que quedó clausurado por razones de seguridad y por ser parte esencial de la escena investigativa. “Tiene un peligro inminente por derrumbes constantes. Es muy peligroso acceder a él”, advirtió el fiscal.

Entrega de cuerpos

Por su parte, la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, informó que a contar de mañana martes comenzarán a entregar los cuerpos de los últimos cuatro mineros recuperados de El Teniente, ya que faltan pericias para la identificación.

“Hay 4 familias cuyo proceso de entrega va a estar un poco demorado porque necesitamos hacer una pericia de investigación forense especial, que es una identificación por ADN debido a la situación en que fue encontrado el cuerpo de estos cuatro fallecidos, y eso lo hemos explicado a cada una de las familias”, anunció Prado.

“Esperamos tener una respuesta positiva ojalá el martes por la mañana o a más tardar el viernes por la tarde. Es un proceso forense muy complejo, por lo que no podemos tener certeza en los tiempos. Sí podemos decir que estamos trabajando con celeridad”, agregó.