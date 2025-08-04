Tras derrumbe en El Teniente: ANEF insta a revisar protocolos de seguridad en el mundo de la minería

A raíz del trágico derrumbe ocurrido en la Mina El Teniente, que produjo la muerte de seis trabajadores, la directiva de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) publicó un comunicado en el que apuntaron a la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los hechos y a la revisión de protocolos en el mundo de la minería.

Junto con manifestaron su solidaridad con las familias afectadas y con los compañeros de los trabajadores fallecidos, desde la organización señalaron que este evento recuerda que la minería es uno de los sectores “más expuestos a condiciones laborales complejas”.

“Los recientes hechos en El Teniente, sumados a nuestra memoria histórica de tragedias como la del Humo en 1945, nos interpelan nuevamente a poner en el centro la seguridad y la dignidad del trabajo”, aseguraron.

La ANEF, de todas maneras, valoró “los esfuerzos desplegados en las tareas de rescate y acompañamiento a las familias” y expresó que confía “en que las instancias correspondientes —incluyendo la Fiscalía Regional de O’Higgins y los organismos técnicos competentes— conducirán una investigación completa, que permita esclarecer con transparencia las causas del accidente y proponer medidas que refuercen la prevención”.

En esa línea, indicaron que Codelco “tiene una responsabilidad especial en garantizar condiciones laborales de excelencia” y que “la magnitud de este evento obliga a revisar los protocolos de seguridad, la evaluación de riesgos en zonas sísmicas y los mecanismos de reacción ante emergencias”.

“Reafirmamos nuestra convicción de que las empresas del Estado deben operar bajo principios de responsabilidad social y liderazgo ético en sus prácticas laborales, los que no se deben transar ni diluir cuando las labores se tercerizan o se subcontratan servicios”, remarcaron.

Pese a que desde la organización reconocieron “avances en materia de regulación y fiscalización”, sí pusieron en cuestionamiento, “la presión por productividad, los turnos extenuantes y la lógica de rentabilidad a corto plazo”.

A juicio de la directiva esto último, “no puede estar por sobre la vida y la salud de quienes sostienen con su esfuerzo diario la riqueza de Chile.

Finalmente, la ANEF afirmó estar disponible para “colaborar con otras organizaciones sindicales del país, en particular con las del sector minero, para fortalecer el diálogo social, avanzar en mecanismos de participación laboral efectiva y construir una cultura de prevención en todos los espacios de trabajo”.

“La memoria de quienes han caído trabajando nos compromete a exigir verdad, responsabilidad y cambios que aseguren condiciones de vida y de trabajo justas para las generaciones presentes y futuras”, cerraron.