Un duelo de rabia y ternura: Antonia Zegers estrena "Los Tortuga", su debut en el cine español

Este jueves 7 de agosto llega a los cines chilenos el estreno de “Los Tortuga”, filme protagonizado por la reconocida actriz nacional Antonia Zegers. Una producción española dirigida por Belén Funes, cineasta ganadora de los galardones Premio Especial del Jurado, Mejor Dirección y Mejor Guion en el Festival de Málaga, además de merecedora del Goya a la Dirección Novel por la película “El hijo del ladrón” en 2020.

Zegers, una de las figuras más emblemáticas de la escena nacional, da un paso trascendental en su carrera con su participación en el filme, que representa su primer papel protagónico en el cine español. Conocida por su interpretación en teleseries como “Romané” y otras producciones locales y películas como “El Club” y “El Castigo“, la actriz interpreta a Delia, una mujer chilena que enfrenta el dolor de la reciente muerte de su esposo, Julián, un andaluz con quien construyó una vida en Barcelona.

Junto a su hija Anabel, interpretada por la debutante Elvira Lara, Delia debe navegar el duelo, la migración y los silencios familiares en un viaje que transcurre entre los campos de Jaén y las calles de una ciudad que no siempre ofrece un refugio seguro. Una historia que, más allá del sufrimiento, también es un retrato de amor, resiliencia y la búsqueda de un nuevo horizonte.

La película, escrita por Funes junto a Marçal Cebrián, es un retrato conmovedor sobre los temas universales del dolor, la maternidad, el desarraigo y las pequeñas batallas cotidianas. Zegers, quien se inspiró en la figura de su propia abuela para componer su personaje, describe a Delia como una mujer que “amó profundamente” y cuya vida se ve transformada por la muerte de su esposo. “Es un duelo lleno de rabia y también de ternura. Un viaje íntimo en busca de nuevas formas de relacionarse con su hija”, comentó la actriz.

El título de la película hace referencia a una fotografía que aparece en la habitación de Delia de unos emigrantes andaluces apodados “tortugas”, quienes cargaban sus pertenencias buscando un futuro en Cataluña. Esta imagen simboliza los temas de la migración, la soledad y la lucha por encontrar un lugar en un mundo que no siempre ofrece respuestas. A través de este simbolismo, y con la sensibilidad de Funes, “Las Tortuga” se convierte en una obra humana y universal.

“Fue un proceso muy profundo”, valoró Zegers sobre su experiencia en la película. “Exploramos vínculos, texturas, silencios… Cada escena cuenta un viaje distinto“. A partir de este jueves, “Los Tortuga” se podrá encontrar en Cinearte Alameda, Centro de Cine y Creación (CCC) y en la Sala K de U Mayor en Santiago; en Antofagasta estará en Esquina retornable; en La Serena se exhibirá en Sala Latente y en Valparaíso en Insomnia. También llega al extremo sur del país en la Corporación Cultural de Coyhaique.