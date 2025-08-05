"Abusos" del Coordinador Eléctrico Nacional: diputados emplazan al ministro Pardow por alzas de luz

En medio del creciente malestar ciudadano por las alzas en las tarifas eléctricas, la diputada Ana María Gazmuri (AH), junto a los parlamentarios Karol Cariola (PC), Jaime Araya (PPD), Marcela Riquelme (Ind.) y Rubén Oyarzo (PR), emplazaron al ministro de Energía, Diego Pardow, a poner fin a la práctica de que las familias financien con sus cuentas de luz las multas y compensaciones del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

A partir del 1 de julio, las tarifas eléctricas en Chile experimentaron un nuevo aumento promedio del 7,1% a nivel nacional, en el marco del proceso de descongelamiento tarifario iniciado en 2024. Este ajuste fue determinado a partir del Informe Técnico sobre la Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y publicado en mayo.

La diputada Ana María Gazmuri, quien presentó este año un proyecto de ley para limitar los sueldos de los directivos del CEN, subrayó que: “Lo que hemos descubierto es inaceptable. Hoy, cuando ocurren cortes eléctricos, las compensaciones las terminan pagando los propios usuarios. Y lo mismo ocurre con las multas que recibe el Coordinador Eléctrico, cubiertas por seguros contratados con recursos de las familias. Esto se suma a los sueldos millonarios que también salen de las boletas. No podemos seguir tolerando que las malas prácticas las paguen las familias chilenas. Exigimos al ministro y al gobierno que actúen con decisión y claridad“.

Por su parte, la diputada por la Región de O´Higgins, Marcela Riquelme, anunció que presentó un proyecto de ley que busca impedir que compensaciones, indemnizaciones y multas se sigan cargando a los usuarios. “Es absolutamente impresentable, poco ético, que las multas que se llevan las empresas por un mal comportamiento hacia los usuarios sean finalmente costeadas por ellos”, afirmó.

En la misma línea, la diputada Karol Cariola tacho estas alzas como “un escándalo”. “No solo las compensaciones por apagones se cargan a las familias, sino también las multas del Coordinador“, agregó la parlamentaria.

“Para colmo, se justifican sueldos millonarios diciendo que si hay multas deben cubrirlas, cuando en realidad las pagan los usuarios. Creemos que las eléctricas se están transformando en las nuevas AFP, abusivas, y que transgreden derechos humanos. Le pedimos al ministro Pardow que tome medidas ahora: el gobierno no puede quedar al margen de este abuso”, explayó Cariola.

El diputado Jaime Araya emplazó directamente al ministro de Energía y apuntó que “en regiones como Antofagasta, donde se produce la mayor cantidad de energías renovables, las familias siguen pagando tarifas altísimas”.

“¿Hasta cuándo el abuso? Este era el gobierno de las transformaciones, pero se está transformando en el gobierno de los abusos. Y queda poquito tiempo para que el ministro enmiende esta conducta. Yo le pido que haga una autocrítica profunda. Metió el tarifazo eléctrico, no quiere renegociar los contratos, permite que las multas las paguemos los propios clientes, permite que las sanciones al coordinador eléctrico nacional las financien los clientes. Entonces, ministro, ¿Para quién están gobernando? ¿Para la gente o para la empresas?”, cuestionó Araya.

En tanto, el diputado Rubén Oyarzo apuntó que necesitan que el gobierno “apoye las iniciativas que tenemos acá en el congreso”. “No puede ser que los usuarios paguen las compensaciones, no puede ser que no se renegocien los contratos. Hemos presentado un proyecto de ley para que el Presidente de la República pueda renegociar los contratos, una reforma constitucional. Necesitamos que alguien defienda a las familias chilenas, necesitamos que se hagan cargo“, sostuvo.

Asimismo, Oyarzo afirmó que no es posible que un coordinador eléctrico “se haga el larry”.