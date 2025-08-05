Del vacío narrativo a la gestión del comando: las razones de Matthei para sumar al empresario Sutil

Con miras a la reorganización de la estrategia de campaña, ante semanas agitadas para la derecha, Evelyn Matthei sumó a su comando al senador Juan Antonio Coloma y al expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. Este último ha tenido un rol activo como cercano al sector de Chile Vamos, incluso trazando una postura por la confrontación entre Matthei y el Partido Republicano.

El nombramiento de Sutil llamó la atención por cuanto, si bien es militante de las derechas, no pertenece a la dirección de ninguno de los partidos de la coalición ni había tenido un rol estratégico en campañas, más allá de haber sido una de las caras visibles del “Rechazo” en el plebiscito de 2022. En cambio, sí es un reconocido empresario que incluso presidió uno de sus gremios más importantes, la CPC.

En las primeras horas en su nuevo rol y frente al retroceso en las encuestas, sumado a la fragilidad en la relación entre las derechas y con un rumbo comunicacional a los tumbos, Juan Sutil reconoció a T13 Radio que su aporte a la campaña de Matthei será de “focalizar cómo vamos a mostrar un proyecto país que es necesario para Chile, cómo vamos a poder conectar de mejor manera, cómo nos vamos a poder estructurar mejor”.

Consultada respecto del rol de Sutil en su comando, Evelyn Matthei comentó esta jornada que: “Estamos incorporando personas que tengan amor por Chile, que tengan una trayectoria en que han demostrado servir a Chile y que además nos permitan ganar. Y eso es Juan Sutil. No se va nadie, es una incorporación”.

Miradas contrapuestas

En este escenario, la pregunta que surge es por qué Juan Sutil y cuál es su aporte en el comando de Matthei. El sociólogo y académico Alexis Cortés, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, entregó dos lecturas respecto de esta inclusión: una positiva, en la que “se están tomando medidas, en este caso un giro de timón, ante una candidatura que viene a la baja”.

Y por contraparte, la negativa, al transformarse el comando de Matthei en “una candidatura que está constantemente cambiando su equipo estratégico, denota debilidad”.

Con matices, para el magíster en Ciencia Política y director ejecutivo de Estudio de Opinión DataCamp, Aldo Cassinelli, el análisis se debe centrar en lo colectivo más que en lo individual. “Son dos personas (Coloma y Sutil) de tonelaje político y comunicacional y que generan un refuerzo en el comando de Matthei”, partió señalando a nuestro medio.

“No hay que trabajar de a uno, sino que precisamente en la dupla y cómo esa dupla se reparte las funciones junto con la persona que ya estaba dentro, que es Diego Paulsen. Entonces, eso permite entender mejor cómo se va a estructurar el comando del futuro: una parte política que va a dirigir Coloma, una parte territorial que dirige Paulsen, y una parte más bien de gerenciamiento al interior del comando que le corresponderá a Sutil”, analizó Cassinelli.

En esa línea, el experto precisó sobre las necesidades que habían al interior del comando de Matthei para la llegada de estas figuras. “El diagnóstico es que el comando tenía un problema. Un problema por un lado de contenido político, no de contenido programático. Y por otro lado un problema de gestión interna. Y se toman decisiones, y esas decisiones son la incorporación de gente con experiencia, política por un lado y con experiencia de gestión por otra”, apuntó viendo con buenos ojos el reforzamiento del equipo.

Por otro lado, en su análisis, Cortés da cuenta de cómo este giro hacia una derecha empresarial puede afectar a la candidatura de Matthei en comparación con Kast. “Consolida un peso de la derecha empresarial sobre la candidatura de Matthei. Algo que contrasta, por ejemplo, con la incorporación reciente de Hugo Herrera, quien aboga más bien por una derecha de carácter social. Eso acrecienta la dificultad de Matthei de poder revertir la enorme distancia que le saca hoy José Antonio Kast entre los sectores populares”, advirtió.

Al respecto, Cortés complementa que detrás de la inclusión de Sutil al comando de la candidata de Chile Vamos “podríamos aventurar una disputa en la derecha no solo electoral, sino que también una disputa por quién se queda con el apoyo empresarial, algo que en las últimas semanas se ha inclinado en favor de José Antonio Kast”.

“Sutil lo que puede hacer es contribuir a mantener intacto o incluso incrementar el apoyo del gran empresariado hacia la candidatura de Matthei para evitar que se produzca un desfonde también en ese sector, que ya da muestras de preferir una candidatura como la de Kast”, insistió el sociólogo.

La búsqueda del relato

Sin embargo, también hay un rol respecto de Sutil en el equipo de la aspirante a La Moneda que tiene relación con la búsqueda de un relato, hasta el momento, sin claridad. Así lo explicó la académica e investigadora del Faro UDD, Fernanda García, durante su participación en el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis.

“Lo que trata de hacer Sutil es encontrar una idea fuerza que represente a la candidata, a esta candidatura”, explicó, ejemplificando con el clivaje de Jara “ élite-pueblo” y el de Kast “con el tema de la seguridad”, ambos ya definidos.

“Entonces, ¿qué va quedando? En ese sentido puede ser, en una especie de apuesta, que el tema de la capacidad de gestión económica y de dar trabajo tenga un espacio que con consistencia podría dar lugar a construir algo”, agregó García.

Aldo Cassinelli, consultado al respecto, coincidió con la necesidad de definir el relato para el comando de Matthei. “Una de las carencias que tiene la candidatura de la representante de Chile Vamos es precisamente que no tiene un relato. Que sea fácil de llegar y desde ahí una narrativa que construye una campaña. Por eso creo que configurar, con estas dos incorporaciones, puede ayudar a darle forma a todo el trabajo que han hecho en términos programáticos pero generando vínculo con la ciudadanía”, señaló.

“Esa situación errática tiene que ver también con esta situación de no tener un relato, un objetivo estratégico”, complementó Cassinelli, también valorando el aporte de Coloma y Sutil en esa línea.

Entre los lineamientos de Sutil, tal como lo hizo en la semana en que Matthei chocó contra Republicanos, está el apuntar a la administración actual como el contrincante. “Tenemos al frente la continuidad del gobierno del Presidente Boric, no me parece un buen gobierno, no me parece que es el modelo que Chile tiene que seguir tomando hacia adelante”, aseguró, mencionando que “eso, sin dudas, es nuestro adversario”.

Para Cassinelli, la vocería de Sutil puede ayudar a definir “donde se ubica dentro del eje político” la campaña. “Su candidatura es opositora al gobierno, por lo tanto, opositora a la continuadora del gobierno. En ese sentido, creo que esas precisiones son clave a la hora de presentarse y de construir el relato para llegar al electorado”, sostuvo.

Sin embargo, para Alexis Cortés, este nuevo giro de discurso puede “ponerle una lápida” a la exalcaldesa, ya que “la posibilidad de crecimiento de Matthei es justamente tratar de disputarle el electorado a José Antonio Kast y para eso tiene que tener un todo adversarial con él”.

“Al ponerle un freno Sutil a esa opción estratégica, me parece que no está contribuyendo al repunte de esa candidatura”, cerró Cortés.