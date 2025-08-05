Derechos colectivos y relación con los privados: las definiciones económicas de Jeannette Jara en Clapes UC

En el marco del conversatorio del Centro Latinoamericano de Políticas, Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes UC) la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, profundizó en las definiciones económicas que serán parte del programa de gobierno que presentará -a más tardar- el próximo 18 de agosto. Esto, en medio de cuestionamientos a si se define como “socialdemócrata”, “capitalista” o “comunista”.

Consultada por un panel de periodistas respecto a su posición, la abanderada respondió: “Las etiquetas no van conmigo, yo entiendo a la prensa porque sería un buen titular para un lado o para el otro, pero tengo una responsabilidad mayor acá y es ser la candidata que ganó la primaria presidencial de la centroizquierda chilena. Si soy elegida presidenta, voy a gobernar para todos los chilenos y chilenas en base a las ideas programáticas que la centroizquierda chilena levante”.

“Si yo hubiese querido ir con ideas propias o con ideas solo de un partido, habría ido directo a la papeleta”, añadió.

Respecto a si insistirá en demandas como la negociación ramal y el salario vital a $750 mil pesos, la abanderada del pacto Unidad por Chile sostuvo que no se cerrará a ningún debate. En esa línea, llamó a avanzar en una fórmula que permita que las familias puedan vivir y que, a la vez, concilie el fortalecimiento de las pymes. “No me voy a cerrar a ningún debate, menos de aquellos que fortalecen los derechos colectivos de los trabajadores”, dijo.

“Las empresas aportan, los trabajadores aportan, pero la gente no puede vivir con tan poco y no lo digo con un tono ni paternalista ni victimizante, sino que lo digo porque es una realidad”, señaló.

Junto con ello, reiteró su incomodidad en cuanto a la propuesta de crecimiento por demanda interna que fue parte del programa inicial de su candidatura. “Lo vuelvo a repetir, había una frase en el programa, una, de esas siete páginas que hablaba de la frase externa y me parece desafortunada. Por eso, quién lo formuló ya no forma parte de este comando”, zanjó.

Requerida sobre su relación con el sector privado y cómo reencantarlo, la candidata llamó al empresariado a la tranquilidad, aunque advirtió que no bajará los impuestos.

“Lo que yo les puedo decir es que en nuestro gobierno vamos a hacer todo lo posible para primero ejecutar la inversión que ya está autorizada, que es mucha. En segundo lugar, para hacer que la inversión que provenga al país ojalá se pueda centrar en agregar valor a nuestra producción nacional, por ejemplo, en materia de la transición energética”, propuso.

En esa línea, expuso que “lo que subyace a la pregunta es si el sector privado se sintió amenazado o inquieto porque ganó la centroizquierda o la izquierda, lo lamento, así es la democracia. En mi gobierno, si gana la centroizquierda, yo les quiero decir que estén tranquilos, seguramente les va a ir tan bien como les ha ido siempre. Pero yo no voy a bajar impuestos, eso también lo quiero decir”.