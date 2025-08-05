Diputado Sulantay (UDI) por tragedia en El Teniente: Hay que debatir "si es conveniente privatizar Codelco”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marco Antonio Sulantay (UDI), se refirió a la tragedia que cobró la vida de seis mineros en un sector del yacimiento Andesita de la División El Teniente de Codelco. El parlamentario adelantó que mañana miércoles 6 de agosto la instancia parlamentaria que preside recibirá a trabajadores y presidentes de sindicatos.

“Todos quieren venir a entregar su testimonio respecto de esta situación o lo que venía ocurriendo en El Teniente”, aseguró.

Así, el parlamentario señaló que una vez que recaben los testimonios de los trabajadores citarán a la ministra de Minería, Aurora Williams; al presidente de Codelco, Máximo Pacheco y al director Nacional de Sermageomin (s), Andrés León Riquelme: “Para, desde el punto de vista de las autoridades, tener algunas respuestas derivadas del accidente mismo y también de la inquietud que existe en los trabajadores de las cinco divisiones de Codelco con respecto a la seguridad en el trabajo”.

Además, contó que están reuniendo las firmas para una Comisión Especial Investigadora para abordar el hecho y explicó que ya se había realizado una en 2023 respecto a la situación laboral en Codelco. “En el punto 17 de la recomendación estaba muy específica la posibilidad de accidentes de estallidos de roca”, señaló Sulantay.

Respecto a la situación laboral de los trabajadores de la minería el diputado enfatizó que en este caso no hay “ninguna crítica política, esto no tiene que ver con este gobierno ni con esta administración, eso hay que dejarlo totalmente claro. Esto es un problema de ineficiencia histórica de Codelco y según mi punto de vista (…) es una empresa para el rubro de la minería, que es muy competitivo, que necesita tecnología, renovación permanente, es una empresa demasiado poco competitiva a nivel mundial en todo sentido”.

“Esta circunstancia lamentable y trágica debe dar pie a, una vez más, entrar al debate de si es conveniente capitalizar en forma privada Codelco, no puede ser que Codelco siga siendo un elefante blanco, un transatlántico gigante que cuesta moverlo cuando tenemos mineras, no solamente en Chile sino que también a nivel mundial, a veces igual de grandes que las divisiones que tiene Codelco que funcionan en forma mucho más eficiente”, sentenció el parlamentario opositor.

Según Sulantay, solo este año van 10 muertos en la minería pública, mientras que en la privada hay 0. Por ello, justificó que el problema no es la subcontratación: “También hay subcontratación en la minería privada, no ocurre lo mismo, hay datos distintos”.

“Codelco no puede convertirse en un segundo TVN o en un ENAMI, que son empresas estatales muy ineficientes, que están en vías de quiebra, si es que ya no están quebradas técnicamente, por lo menos ENAMI yo lo puedo asegurar”, enfatizó el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja.

Sobre su planteamiento de privatizar, explicó que no es “partidario de privatizar el 100%, de vender el 100% de Codelco, digamos, pero capitalizar privadamente para tener algunos sillones de los directorios con otras mineras, gente del mundo privado que pueda aportar y capitalizar con recursos para el Estado para justamente mejorar procesos, para mejorar sueldo, mejorar sistemas de seguridad, ¿por qué no? Estamos en un punto en que Codelco como una empresa estatal 100%, según mi punto de vista, ya no resiste más respecto a la ineficiencia que está mostrando en distintos sentidos, justamente en base a la competencia que tiene en el mundo privado”.

El diputado también respondió a las declaraciones de la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien pidió que las facultades fiscalizadoras del Congreso se ejerzan con responsabilidad respecto de los otros procedimientos investigativos. “Me extraña que ella tenga dichos de ese tipo porque ella fue parlamentaria, son facultades totalmente distintas”, afirmó.

En tanto, Sulantay cuestionó la auditoría internacional encargada por Codelco para la investigación del caso de El Teniente. “A lo mejor el presidente Máximo Pacheco, a quien conozco porque viene muy seguido a la comisión, es muy colaborador en la entrega de datos, habría que preguntarle si él desconfía de los profesionales que tiene Codeco o de los informes que se entregan, en el sentido de que toma la decisión de buscar otros profesionales en el extranjero”, dijo.