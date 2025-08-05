División El Teniente solo funciona al 10% y sigue incertidumbre sobre reinicio de faenas

Las operaciones de El Teniente, la división más productiva de Codelco, están al 10%, limitadas al rajo abierto del mineral y no hay un tiempo estimado para volver a plena actividad en la faena, según confirmó a El Mercurio la ministra de Minería, Aurora Williams.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) suspendió toda la operación subterránea tras el trágico derrumbe en el que fallecieron seis trabajadores. Sin embargo, “el rajo está funcionando, y representa aproximadamente el 10% de la producción”, dijo la ministra Williams.

“Respecto del otro 90%, lo que aquí ocurre es que se van presentando distintos antecedentes que permitan una evaluación para determinar si están dadas las condiciones de apertura. El Teniente tiene un solo nombre, pero tiene varias operaciones dentro del cerro y por ende acá se comenzará a evaluar y a determinar si están las condiciones para operar”, explicó la secretaria de Estado.

Desde el Ministerio de Minería explicaron que la medida provisional resuelta por el Sernageomin permanecerá vigente hasta que Codelco “cumpla con todos los requisitos legales requeridos y aprobados para habilitar el retorno a las labores subterráneas de la División El Teniente”.

Sin embargo, aclararon que la empresa podría solicitar el alzamiento parcial del cierre y paralización por zonas o instalaciones del yacimiento, previa evaluación de la Dirección Regional de Sernageomin, que deberá asegurarse de que todas las medidas de mitigación de riesgos o peligros observados en la faena cumplan con las condiciones necesarias para operar con la máxima seguridad.

El Ministerio de Minería afirmó que, debido a esta medida provisional y a la investigación en curso, no es posible determinar la duración específica de las pesquisas.