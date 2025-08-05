Empresa de mineros fallecidos en El Teniente tenía 18 sanciones por incumplir normas

Mientras se realizan los funerales de las seis víctimas del derrumbe ocurrido en la División El Teniente —el peor accidente de Codelco desde 1990—, La Tercera entregó nuevas revelaciones sobre la empresa Constructora Gardilcic, a la que pertenecían cinco de los fallecidos, que exponen un historial de incumplimientos en seguridad laboral.

Los trabajadores fallecidos fueron identificados como Paulo Marín Tapia (de Salfa Montajes) y, de Gardilcic, Gonzalo Núñez Carioca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

Registros de la Dirección del Trabajo (DT) muestran que la constructora acumula 18 multas en los últimos cinco años, cinco de ellas por fiscalizaciones directas y 13 por reclamos de terceros.

Entre las sanciones, destaca una impuesta en abril de este año debido a que la empresa no adoptó “todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores”. La DT verificó que Gardilcic incumplió el “procedimiento de operación de manipulador telescópico”, el cual exige que “la comunicación del operador con los trabajadores sobre jaulas o plataformas se realizará mediante radio bidireccional”. Este fallo derivó en un accidente previo, antecedente que cobra relevancia tras el fatal derrumbe del jueves pasado.

Advertencias ignoradas y múltiples investigaciones

Juan Gajardo, representante del sindicato interempresas, denunció que los trabajadores habían alertado sobre “ruidos extraños” en la mina, señales que —según él— fueron desatendidas. “Uno que trabaja en minería se percata y sabe cuándo va a producirse un evento. La jefatura también está al tanto de todo esto”, afirmó.

El Servicio Médico Legal completó la entrega de los cuerpos el lunes en la noche, mientras avanzan tres investigaciones paralelas: una a cargo del Sernageomin, otra de la DT y una tercera liderada por la Fiscalía Regional de O’Higgins.

El fiscal regional Aquiles Cubillos confirmó que se tomarán declaraciones clave, incluyendo la del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, admitió que hubo “fallas” que precipitaron la tragedia. Sobre Williams, Cubillos señaló que podría ser citada “si es necesario”, dependiendo de la información que aporte.

Colaboración de Codelco y pruebas digitales

El fiscal descartó, por ahora, un allanamiento a las oficinas de Codelco debido a la “colaboración” de la empresa. “Solo lo haremos si hay oposición a entregar datos voluntariamente”, aclaró. Sin embargo, ya solicitó correos electrónicos donde los sindicatos habían reportado problemas, evidencias que podrían ser cruciales para determinar responsabilidades.

Mientras las pesquisas judiciales y administrativas avanzan, la tragedia reaviva el debate sobre estándares de seguridad en la minería y la responsabilidad de las empresas contratistas.