Flavia Torrealba (FREVS) y negociaciones parlamentarias: "Es muy difícil dialogar con gente que tiene posturas tan cerradas"

Una importante molestia han expresado los líderes del Frente Regionalista Verde Social (FREVS), en medio de las negociaciones del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) para conformar una lista única parlamentaria.

Tanto el excandidato presidencial Jaime Mulet, como la presidenta del partido, Flavia Torrealba, han acusado una “pretensión desmedida” por parte de las colectividades más grandes en la repartición de cupos, además de expresar sus deseos de conformar dos listas del progresismo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Torrealba argumentó que el ir con dos listas en las elecciones de noviembre permitirá ampliar la base electoral e incluso favorecer a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

“Si nosotros nos quedamos en una lista mayoritaria, exclusivamente del oficialismo, vamos a seguir llamando a concurrir a los mismos electores que son la base de apoyo que tiene el Gobierno y algo más que pueda sumar la DC. Sin embargo, cuando tú te amplias, tu base electoral también se amplía y además, hay una cuestión de táctica. En lugar de tener 180 candidatos defendiendo a Jeannette Jara en los territorios, vas a tener 360”, dijo.

La timonel del FREVS agregó que en la práctica “ya hay más de dos listas configuradas”. Una conformada por partidos como el Socialista, el Comunista y el Frente Amplio y otro grupo en el que están partidos más pequeños como el Partido Ecologista Verde, el Partido Popular, el Partido Igualdad o los Ecologistas Animalistas.

“El tema es si el oficialismo va a acoger esas fuerzas que van con la izquierda o no y la manera correcta creemos nosotros, para poder ampliar la base de apoyo no solo de Jeannette Jara, sino también el espacio de competencia democrática, es acogiendo una segunda lista”, estimó.

Respecto a qué camino tomará el FREVS, si es que decidirá o no separarse de los partidos de gobierno para constituir una lista aparte con colectividades de menor tamaño, Torrealba indicó que: “Para nosotros, en términos de electividad, no hay una gran diferencia, por lo que vamos a seguir haciendo el esfuerzo por la lista unitaria, pero pidiendo que no se ignore que estas fuerzas están corriendo igual”.

“Tal vez sería bueno pensar en una lista dos, donde haya más comodidad para la negociación de candidatos y candidatas e invitar a algunas de esas fuerzas o a todas, a una lista que nos ayude a competir por la candidatura presidencial”, complementó.

De acuerdo a Torrealba, esta propuesta no es por “cuestiones que antojadizamente estemos impulsando y no es que nosotros queramos romper la unidad, como han querido insinuar algunos. A nosotros nos va prácticamente igual en términos de electividad en la lista unitaria o dos listas pactadas”, recalcó.

Por otra parte, consultada sobre el tono en que se han dado las negociaciones con los partidos de gobierno, la presidenta del FREVS señaló que los “criterios no son solamente de eficiencia electoral, sino que son muy partidistas y están muy marcados por objetivos que algunos de los partidos fijaron previamente”.

“Es muy difícil dialogar con gente que tiene posturas tan cerradas, tan desproporcionadas y que marginan a fuerzas políticas importantes”, sostuvo.

En esa misma línea, Torrealba afirmó que no puede ser que partidos medianos como el FREVS siempre colaboren “para que los grandes se sigan alimentando”. “Nosotros tenemos un partido con un proyecto que tiene un programa, que tiene una agenda. Necesitamos que los temas regionalistas y verdes estén presentes en la discusión pública, presentes en los procesos de toma de decisiones y por supuesto que no vamos a permitir que nos dejen como tributarios a proyectos políticos que electoralmente han sido más eficientes, pero que son menos nítidos en su oferta política hacia la ciudadanía”, dijo.

“No estamos disponibles a ser tributarios de aquellos partidos que, además, tampoco cuidan la coalición. La unidad no puede ser a costa de los mismos siempre”, cerró.