Griss Romero regresa a Chile con su gira acústica: una noche íntima y llena de emociones

La destacada cantautora mexicana Griss Romero, reconocida por su talento interpretativo y estilo único que fusiona lo acústico con lo regional, regresa a Chile como parte de su Gira Acústica Internacional 2025.

El público chileno podrá disfrutar de esta experiencia musical el viernes 8 de agosto en el cálido e íntimo escenario de Sala Máster de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro509, Providencia, un espacio ideal para vivir la cercanía que esta artista propone. Las entradas están disponibles a través de Portal Disc.

Este tour, que incluye paradas en países como Argentina, Panamá, Perú y Colombia, nace del deseo de Griss de reconectar con sus raíces musicales, aquellas que comenzaron simplemente con una guitarra y una voz auténtica. La artista interpretará un repertorio cargado de emociones, que abarca tanto sus temas inéditos como versiones acústicas de éxitos que se viralizaron en plataformas digitales.

Con más de 400 millones de reproducciones en su canal de Youtube, Griss Romero ha sido llamada por diversos medios “la reina del neo-regional”, género que consolidó en su disco “Vuelvo a respirar”. Además de su virtuosismo con la guitarra y su voz inconfundible, Griss se caracteriza por una gran humildad, sensibilidad y conexión con su audiencia.

“Mi guitarra y yo nos vamos de gira. Tengo meses trabajando en poder anunciarles esta gira en la que voy únicamente con mi guitarra… así fue como comenzó todo y no quiero perder esa esencia”, comentó la artista con emoción.

Este concierto representa una oportunidad única para ver a una artista internacional en un formato honesto, sin artificios, donde lo que importa es la emoción y la conexión real con el público. Cada show es una experiencia única, donde la magia de la música se fusiona con historias y anécdotas detrás de cada canción.