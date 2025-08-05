Israel acude a Cruz Roja ante riesgo de muerte por inanición de rehenes en Gaza

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que brinde alimentos y asistencia médica “de inmediato” a los rehenes en la Franja de Gaza, en una conversación telefónica con su presidenta, Mirjana Spoljaric, a quien ha advertido de la “flagrante inanición” en la que se encuentran y el “peligro de muerte” que corren.

“El presidente Isaac Herzog habló por teléfono esta tarde, lunes, con la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, con sede en Ginebra. El presidente transmitió el urgente peligro que corren los rehenes israelíes y la necesidad de actuar de inmediato para ayudarlos”, reza una nota difundida por la Portavocía del mandatario israelí.

Herzog ha alertado de la gravedad del estado de salud de los rehenes, recordando las imágenes difundidas la semana pasada sobre Evyatar David y Rom Braslavski en las que “se les ven los huesos sobresaliendo de la piel”, y ha denunciado el “el abuso y el abandono que están sufriendo”.

“Las horrorosas imágenes de Evyatar y Rom, con los huesos desorbitados por la inanición, indican que corren peligro de muerte. Instamos a la Cruz Roja a que haga todo lo posible para ayudar a los rehenes”, ha reiterado.

En este sentido, ha vuelto a acusar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de someter a los rehenes a la “inanición deliberada como parte de (su) brutal manipulación”, denunciando que se trata de una “flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario”.

El grupo palestino ha desmentido las acusaciones de Israel y ha insistido en que la situación de los secuestrados es fruto del bloqueo israelí que está sometiendo a la inanición a la población de Gaza, donde ya han muerto por esta causa al menos 175 personas, incluidos 93 niños.