Lautaro Carmona (PC) y salario vital de $750 mil: "Es un debate abierto"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó el “tironeo” que se generó a raíz de la entrevista que entregó el economista Luis Eduardo Escobar a La Tercera donde manifestó que Jeannette Jara es “socialdemócrata”. “No veo que ese debate esté haciendo un despeje, una contribución“, comentó Carmona. Además, se refirió al debate sobre el aumento del salario mínimo o vital.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, acerca de la discusión sobre la militancia o perfil ideológico de Jara dijo que: “Francamente no sé en qué le hace, en cuánto afecta, influye, incide, en los temas en cuestión que son cuáles son las propuestas para el país que, en todos los sentidos, vamos a hacer desde la campaña presidencial”.

“Desde esa perspectiva, una vez que ya conocemos la opinión de la propia candidata Jeannette Jara ‘no me gusta encasillarme en un sentido o del otro‘, que yo contribuya a encasillarla o no, no sería nada atinado si es que vamos a pensar en lo que ella decía: ‘Pongamos en el centro las propuestas’. Y para eso hay un equipo trabajando, estamos todos atentos a cuál va a ser esa formulación. Es evidente que eso pasa en primer lugar por la opinión de la candidata”, sostuvo.

Respecto a si se está forzando este relato para no afirmar que es Jara comunista, Carmona pidió partir de la base de que “la candidatura que ganó primarias es la candidatura que ganó el Partido Comunista y ganó en un resultado bastante holgado. Luego, todos sabíamos que quienes no ganaban se iban a poner tras la candidatura de la ganadora. Eso significa que pasó a hacer instantáneamente la candidata de una fuerza mucho mayor que el PC”.

“Si las cosas son así es evidente que la representación que tiene la candidata, que nace a partir de una identificación con una fuerza política histórica de la izquierda chilena, como es el Partido Comunista, pasa a ser una candidata de otras fuerzas también que incluyen el centro, la centroizquierda y la izquierda. Es decir, se amplía y yo quiero imaginarme que ahí está puesto el acento de esas afirmaciones“, indicó.

En esa línea, dijo que de parte de Jara “hay un sano esfuerzo de ser una lideresa de una coalición más amplía que el PC (…). Asumo que no hay ninguna intencionalidad de otro tipo que no sea intentar mandar una señal de que es una candidata más amplia, porque en la contraparte ha habido una campaña perseverante y persistente de que la candidata es comunista, ‘que van a llegar los comunistas’ (…) sin tomar nota que esto es una coalición”.

“Y eso (una coalición) no es cualquier cosa, no es fuerza propia, es fuerza compartida en un proceso y los procesos unitarios que se comparten tampoco son un paseo en coche, son también con mucho intercambio, con mucha discusión, por saber y coincidir en qué acentos poner”, señaló.

En cuanto a las voces que apuntan a que el marxismo-leninismo, parte de la declaración de principios del PC, sería incompatible con la democracia liberal, Lautaro Carmona cuestionó aquello. “En estos 113 años, ¿en qué momento el PC de Chile ha hecho algo que atente contra la profundización democrática? Partamos con la lucha del derecho a voto hasta tareas que son de la gran economía como la nacionalización del cobre, los derechos de los trabajadores, las ocho horas. Nunca en este país podrá alguien decir que estuvimos afectando y desestabilizando el sistema democrático, que no sea la situación que levantó la derecha junto con la fuerza imperial de Estados Unidos y consumaron un golpe de Estado”, enfatizó.

Salario vital de $750 mil pesos

Por último, respecto al debate entorno a la propuesta de Jara sobre un salario vital de 750 mil pesos, el timonel comunista recalcó que este es un debate abierto y reiteró que: “Todo el tema programático tiene centralidad en la candidata presidencial, todo lo demás es parte del intercambio, cómo está cursando, no sé si mejor o peor”.

“La economía crece y ha crecido y en muchos tramos ha crecido de gobierno a gobierno. A veces ha crecido mucho más de lo que algunos esperaban. Porque algunos dicen que ahora está creciendo poco, pero está creciendo”, destacó. , agregó.

En ese sentido, cuestionó: “¿Por qué cuando crece la economía no crecen los ingresos, los salarios?“.

“Ahora, eso significa que le encarece al que paga, es una manera de decirlo. Le quita utilidades al que paga, también es otra forma de decirlo. Entonces, veamos una política que tenga una mayor inclusión en los réditos, en los beneficios que tiene el crecimiento”, planteó Carmona.

En tanto, el dirigente comunista criticó que cuando se aborda esta discusión el argumento es que la pymes quebrarán. Por ello, reflexionó: “¿Por qué van a estar pensando que esta es una política para las pymes y no hecha para el mundo en general? Y en particular, para los que sí pueden hacerlo y no lo hacen por opción”.