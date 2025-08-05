Matthei ficha al empresario Juan Sutil para reimpulsar su campaña

Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se integrará al comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el objetivo de reforzar su estrategia y revertir su baja en las encuestas.

El empresario llega para sumarse al comité político, donde tendría un rol clave reforzando la campaña junto a Diego Paulsen.

La incorporación del expresidente de la CPC sería parte de un cambio de timón que alista Chile Vamos para que la candidata vuelva a crecer en popularidad. En ese contexto, este martes el comando presentaría una nueva estrategia comunicacional.

En esta jornada, además, Evelyn Matthei recibió el apoyo la comisión política de la UDI. La instancia -que sesionó hoy lunes- emitió un comunicado en el que reafirmó un “respaldo total” a la candidatura de la exalcaldesa y recalcó: “Ninguna encuesta y ningún ruido externo va a debilitar nuestra convicción”.

En ese sentido, se plantea que Matthei es la única que puede “frenar la continuidad del mal gobierno del presidente Gabriel Boric; devolverle la esperanza y la alegría a un país afectado por malas políticas y un liderazgo errático; y construir un Chile en paz, con rumbo y con futuro”.

En todo caso, no es la primera vez que desde el partido salen a apoyar a la candidata. El viernes -en medio del ruido por los primeros descuelgues en la coalición- tanto el timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez, como su secretario general, Juan Antonio Coloma, hicieron “control de daños” y salieron a reafirmar el apoyo a Matthei.