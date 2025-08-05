Migración: Carabineros ha reconducido casi 6 mil personas, 41% menores de edad

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados citó a la PDI, Carabineros y representantes del Gobierno para analizar los problemas que se han suscitado en el resguardo de las fronteras y el control de los pasos no habilitados, especialmente en la zona norte.

Según informó El Mercurio, aunque se convocó a los ministros de Seguridad, Luis Cordero; de Defensa, Adriana Delpiano; y al canciller Alberto Van Klaveren, las autoridades de Gobierno no llegaron. Respecto de Relaciones Exteriores y Seguridad, se leyeron excusas.

Aunque no asistieron los ministros convocados, sí participó Luis Thayer, del Servicio Nacional de Migraciones, antes de dar paso al inicio de la sesión secreta. En la parte pública, una de las exposiciones fue la del general de Carabineros, Enrique Monrás, quien abordó las reconducciones en la frontera

Al respecto, explicó que: “Nosotros los conducimos a la PDI y ellos hacen la reconducción al país vecino. Nosotros en el año 2025, hasta el 27 de julio, hemos entregado 5 mil 989 personas conducidas por evasión de control migratorio: 412 en Arica y Parinacota; 5 mil 574 en Tarapacá; y tres en Antofagasta.

“De ellos, el 67% son venezolanos, el 15% bolivianos, el 9% colombianos, el 3% peruanos y el 6% de otras nacionalidades“, añadió.

El general detalló que el 57% de los conducidos son mujeres y el 43% hombres; el 59% son adultos, y destacó “como una cifra importante” que 2 mil 441 son menores de edad, “vale decir, el 41%”.