“No confiamos en las palabras”: pese a retroceso del MOP, comunidades pehuenches siguen en alerta por tala de araucarias

El anuncio de que 96 araucarias serían taladas en el tramo Liucura a Melipeuco en la Región de La Araucanía, autorizado por las resoluciones N°594 y N°595 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), desató una ola de indignación en el territorio pehuenche.

Las comunidades se enteraron de la medida el jueves 24 de julio a través de una publicación en redes sociales del municipio de Lonquimay, lo que agudizó el desconcierto y la sensación de exclusión.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Romario Millanao Cayuqueo, representante de la comunidad pehuenche, denunció la falta de transparencia y la exclusión en la toma de decisiones.

Dentro de las resoluciones mencionadas se incluía “la intervención de forma indirecta del hábitat de otras mil 700 especies aproximadamente de araucaria“. “Eso fue a lo que a nosotros nos sorprendió, ya que teníamos entendido que este proyecto en un principio no contemplaba talar”, expresó Millanao.

Aunque la propuesta establece obras de pavimentación, que históricamente han sido demandadas por la zona, el representante fue enfático en que estas mejoras no pueden realizarse a costa del pehuén (araucaria), árbol sagrado declarado Monumento Natural desde 1990.

En relación con lo anterior, Millanao explicó que en el sector se produjo una situación “lamentable” en contra de las personas que se opusieron al proyecto: “Estábamos principalmente en contra de que se talaran las 96 araucarias, pero no estábamos en contra de la pavimentación o el mejoramiento de ruta, ya que es una situación que hace un tiempo se viene exigiendo de que se pavimente, que se mejore esa ruta (…) y empezaron a generar divisiones por desinformación”.

De acuerdo con un comunicado oficial de las comunidades, la tensión aumentó tras una reunión sorpresiva el día domingo liderada por el seremi de Obras Públicas, Patricio Poza, y el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez Rivas.

Consultado al respecto, Millanao señaló que no se invitó formalmente a las autoridades ancestrales ni se respetaron los acuerdos que durante el sábado aprobaron miembros de las 21 comunidades pehuenches. “Se lleva a cabo esta reunión casi a escondidas e invalidando un poco el acuerdo de lo que se había tomado en la comunidad de Quinquén, en donde se citó a las autoridades para una reunión”, manifestó.

Actualmente existe un compromiso verbal por parte del seremi de dejar sin efecto la autorización de tala de estos árboles sagrados. Sin embargo, las comunidades decidieron interponer un recurso de protección, en busca de garantizar que el precedente quede asentado legalmente. A pesar de aquello, Millanao manifestó que están abiertos al diálogo.

En ese contexto el representante de la comunidad pehuenche sostuvo que: “Lamentablemente, ya no tenemos la confianza en las palabras. Como territorio vamos a seguir este proceso del recurso de protección. Ya entiendo que mañana, durante la mañana, se va a llevar a cabo este documento de forma oficial”.

“Queremos marcar también un precedente como territorio y que quede en documentos la evidencia de que el territorio pehuenche de Lonquimay, bajo ninguna circunstancia, sea hoy o a futuros proyectos, va a permitir que se lleve a cabo tala de pehuén dentro de las comunidades”, agregó.

Este viernes las comunidades esperan la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Vialidad, Medio Ambiente, CONAF y el Gobierno Regional para responder directamente ante los lonco y autoridades ancestrales.

Sobre la posibilidad de otras medidas, el representante mencionó que “hay otros grupos medioambientales que están colaborando desde distintos rincones, quienes han estado apoyando y llevando acciones legales”.